Ex-candidata ao cargo de prefeita adere à candidatura de Totinha em Tomar do Geru

A disputa política em Tomar do Geru, no Sul sergipano, vem acontecendo com movimentações de bastidores e adesões ao candidato a prefeito Totinha do Geru (PP).

No último sábado, 24 de agosto, durante o ato denominado ‘Esquenta da Jacarezada’, aconteceu o anúncio de apoio da ex-candidata a prefeito do município, Finha Diniz.

Ao lado de uma verdadeira multidão, na avenida principal da cidade, Finha confirmou a adesão ao projeto situacionista, assim como se colocou à disposição de Totinha e do candidato a vice-prefeito, Farmacinha (União Brasil) para caminhar pelas ruas, bairros e povoados de Geru.

Ex-vereadora do município por três mandatos, Finha Diniz disputou à prefeitura local em 2020 pelo PT e obteve 45,88%, ou 3.386 votos. É bom frisar que ela perdeu a eleição para o atual prefeito Pedrinho de Balbino (PP) por apenas 291 votos.

Sem dúvidas, a chegada de Finha ao projeto de Totinha fortalece ainda mais a sua candidatura e projeta uma grande vitória nas urnas no dia 6 de outubro.