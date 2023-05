Ex-ministro Carlos Ayres Britto fará palestra em Sergipe em evento festivo da OAB/SE

Nesta quinta-feira, 11, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) completa 88 anos de história. Em comemoração ao aniversário da Ordem, será realizado um evento, a partir das 19h, no auditório da Caixa de Assistência aos Advogados de Sergipe (CAASE) com a palestra do ex-ministro, Dr. Carlos Ayres Britto.

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, ressalta a importância da Ordem não apenas para a advocacia sergipana, mas também para toda a sociedade. “Já são 88 anos defendendo e lutando pela advocacia sergipana, pela democracia e pela cidadania. A OAB é a voz constitucional do cidadão”, afirma.

O presidente da Seccional convida a advocacia sergipana e a sociedade para participarem desta celebração pelos 88 anos da OAB Sergipe. “Nesse momento festivo trazemos um jurista sergipano, que tem seu trabalho reconhecido em todo o país, para palestrar para os advogados do nosso estado, partilhar de suas experiências profissionais e de vida”, enfatiza Danniel.

Na oportunidade, o magistrado será homenageado e receberá a medalha Tobias Barreto, uma honraria e reconhecimento por sua atuação na advocacia. Dr. Carlos Ayres Britto, é sergipano, professor, advogado, jurista, foi ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) entre 2003 e 2012, tendo sido presidente da Corte e presidente do Conselho Nacional de Justiça em 2012.

Serviço

O quê: Aniversário de 88 anos da OAB/SE

Palestrante: Ex-ministro Dr. Carlos Ayres Britto

Quando: 11/05 (quinta-feira) às 19h

Onde: Auditório da CAASE ( Travessa Martinho Garcez n° 71, Centro)

Contato: Ascom OAB/SE

Por Innuve Comunicação

ASCOM – OAB/SE