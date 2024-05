EX-PREFEITO ADMITE TER COMPRADO VOTOS PARA SE ELEGER: “EM SANTO AMARO TODOS SE ELEGERAM COMPRANDO VOTOS”

O ex-prefeito de Santo Amaro das Brotas, Luiz Herman Mancilla, mais conhecido por Chileno, declarou nesta segunda-feira (13), em entrevista ao Programa Informe Cidade, na Rádio Cidade FM de Santo Amaro, que todos os prefeitos e vereadores da cidade foram eleitos cometendo crime eleitoral: ou seja, comprando votos dos eleitores.

De acordo com o ex-prefeito santoamarense, de vereador a presidente da República, todos são eleitos na base da compra de votos. Ele afirma que em Santo Amaro se o candidato não der um botijão de gás, um telhado ou uma dentadura, não se elege.

“Eu fui prefeito e candidato três vezes. Quem é o candidato que não dar alguma coisa ao povo? Eu estou falando por que eu fui. O povo de Santo Amaro pede um botijão, pede telhado, dentadura, pede tudo. Se o prefeito não der, não é eleito em Santo Amaro”, diz Chileno, salientando que a Justiça sabe deste crime eleitoral.

“A Justiça sabe disso. Qual o povo de Santo Amaro que nunca pediu nada? Bote a mão pra cima e ver se Deus não castiga. Todo povo pede dinheiro, todo o vereador dar, todos dão. O governador dar, presidente da República dar”, acrescenta.

Demonstrando segurança em sua declaração, Chileno afirma que sendo provocado confirmará a denúncia na Justiça.

“Eu repito aqui na sua rádio, no cartório, na Justiça, aonde for. Aonde se viu neste país você chegar a ser prefeito de uma cidade ou vereador sem dar nada? Aonde? Então, a pessoa tem que ter moral, por que não adianta você ser um falso moralista. Todo vereador, todo deputado gasta dinheiro, dar dinheiro para se eleger. Essa é a verdade e eu assumo aqui na rádio e aonde que seja juridicamente”, diz o político, acrescentando que em Santo Amaro o candidato a prefeito é derrotado, caso não negocie o voto do eleitor com um botijão de gás ou um saco de cimento, por exemplo.

“Com certeza. E faça essa pergunta para o povo. Se não me der um botijão eu não voto. Em Santo Amaro temos para mais de 3 mil casas, se você visitar uma e falar da saúde ou da educação a pessoa nem escuta, quando eu termino de falar, me pergunta: seu Chileno, o senhor tem ai um saquinho de cimento para eu botar no meu quintal? Se eu não der o saco de cimento eu perdi meu voto, rapaz. É a realidade”, admite.

A empresária e vereadora Simone da Lotérica, esposa de Chileno, é um dos nomes que devem disputar a Prefeitura de Santo Amaro nas eleições de outubro deste ano. Segundo o experiente político, se a esposa pré-candidata não atender o pedido do eleitor só terá o voto dela e da família.

“Meu amigo, se Simone for para rua e dizer que é candidata, mostrar a proposta e não dar nada, ela vai ter o voto dela e o meu. E a família”, afirma.

Mesmo sabendo que a prática de compra de votos é crime perante a legislação eleitoral, Chileno admite que comprou votos para se eleger prefeito.

“Eu comprei muitos votos, gastei muito dinheiro, fali minha empresa, eu gastei meu dinheiro todo na compra de votos em Santo Amaro das Brotas. Agradando o povo, eu gastei meu dinheiro todo que eu ganhei em 50 anos”, conclui.

A entrevista com o ex-prefeito Chileno foi conduzida pelo jornalista Paulo Sousa, no programa Informe Cidade, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 12h às 13h30, na Rádio Cidade FM 105.9, que também opera na internet pelo canal: radiocidade105.com.br.

Por Redação Hora News

Foto: Divulgação