Ex-secretária Waneska Barboza pretende ocupar cadeira na Câmara de Vereadores

Médica formada pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), especializada em Cardiologia e pós-graduada em Saúde pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Waneska Barboza decidiu se candidatar à Câmara Municipal de Aracaju para continuar contribuindo para o desenvolvimento da saúde da capital. Filiada ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), Waneska foi secretária da Saúde da capital durante os últimos sete anos, período mais longo que um gestor esteve a frente desta pasta, foi 1ª tenente-médico da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), é perita do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e acredita que sua vasta experiência e bagagem profissional podem contribuir significativamente para a garantia de uma saúde de qualidade.

“A experiência na Saúde me proporcionou gerenciar com planejamento e buscar por resultados, premissas da administração pública, além de possibilitar conhecer as demandas da população susdependente e os gargalos do sistema público de saúde. Isso me dá embasamento para identificar ações que podem melhorar a rotina das pessoas, seja por meio de projetos de Lei ou por indicações. Acredito que a passagem pelo Executivo trouxe uma experiência e me deu ferramentas para planejar e agir de forma estratégica. Com o conhecimento que tenho hoje de orçamento público, por exemplo, posso pensar de forma mais prática políticas que realmente consigam ser executadas e que, de fato, possam transformar vidas”, afirma Waneska Barboza.

A candidata do PDT conta que suas propostas foram criadas juntamente com a sociedade, à medida que participava de reuniões nos bairros. Seu principal foco é garantir uma saúde pública de qualidade, inclusiva e acessível aos que mais precisam, para que Aracaju seja referência no país. “Meu foco é melhorar o acesso das pessoas, a forma como os profissionais atendem aos usuários, com acolhimento, voltado para prevenção, de maneira que a atenção básica, que é a porta de entrada do usuário, seja mais efetiva, mais resolutiva, com inovação nos processos de trabalho que devem ser claros e objetivos, e tecnologia para dar um pouco mais de autonomia ao usuário”, detalha a candidata.

Waneska Barboza demonstra uma preocupação genuína em relação ao bem-estar físico e mental da população. Para ela, a saúde é o pilar da vida, é a partir disso que a população consegue trabalhar, planejar seu futuro e viver verdadeiramente feliz. Os serviços em Aracaju ainda possuem algumas questões que precisam ser melhoradas e é isso que ela pretende fazer.

“Desejo que a saúde alcance a todos, que seja mais igualitária, atenda com maior pujança aquelas pessoas que precisam mais e que o princípio da equidade possa ser observado e utilizado para melhorar nossos índices de saúde e possamos ser referência não só no Nordeste, mas também no país, como saúde pública”, declara Waneska Barboza.

Fonte e foto assessoria