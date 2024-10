EX SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MORRE E  IRMÃ FICA FERIDA APÓS O VEÍCULO CAPOTAR NA BR-101, EM ESTÂNCIA

Morreu nesta quarta-feira (16) a ex secretária adjunta de educação do município de Estância, Riviany Costa Magalhães, após se envolver em um acidente com um carro de passeio na BR-101. A irmã da ex secretária também ficou ferida. Ela está internada em um hospital particular em Aracaju. O quadro de saúde é considerado estável.

As informações passadas pelos familiares são de que Riviany perdeu o controle da direção do veículo, bateu na mureta central e capotou. Por conta disso, ela foi lançada para fora do carro e morreu no local.

O velório ocorre em um velatório na cidade nesta quinta (17), e o sepultamento do corpo está marcado para às 16h, no Cemitério Nossa Senhora da Piedade.

Em nota, a prefeitura de Estância lamentou a morte da ex-secretária, que deixou marido e dois filhos.

Foto redes sociais