Expedição Encorte fará estudo sobre o panorama da pecuária de corte em SE

Estudos serão conduzidos por uma equipe técnica, que percorrerá diversas propriedades no intuito de identificar gargalos e fomentar o desenvolvimento da produção de carne bovina no Nordeste

A partir da próxima segunda-feira, 28 de abril, Sergipe será o ponto de partida para a Expedição Encorte 2025, um estudo técnico inédito que vai mapear de forma estratégica a pecuária de corte no Nordeste. A ação marca o início de uma jornada que percorrerá propriedades em três estados – Sergipe, Pernambuco e Alagoas – com o objetivo de diagnosticar os principais desafios da cadeia produtiva da carne bovina e apontar caminhos para seu fortalecimento.

Promovida pela empresa alagoana Start Soluções no Agronegócio, a iniciativa dá uma nova roupagem ao tradicional Encontro de Pecuária de Corte do Nordeste (Encorte), que chega à sua 8ª edição em 2025. Com visitas técnicas gratuitas, a Expedição reunirá médicos veterinários, zootecnistas e outros especialistas, que estarão em campo realizando análises diretamente nas fazendas.

“A Expedição Encorte nasce da necessidade de termos dados mais precisos e atualizados sobre a realidade da pecuária de corte no Nordeste. Com uma abordagem técnica em campo, vamos identificar os principais entraves produtivos e propor soluções baseadas em ciência e gestão. É um passo fundamental para ampliar a competitividade e a sustentabilidade da atividade na região”, explica Marcelo Araújo, médico-veterinário e organizador da expedição.

Durante as visitas, serão avaliados cinco pilares considerados essenciais para o desempenho das propriedades: gestão da fazenda, qualidade das pastagens, manejo do rebanho, bem-estar animal e sustentabilidade. O estudo em tempo real visa identificar gargalos, sugerir melhorias e proporcionar uma visão mais técnica e estratégica para os produtores da região.

A dimensão da ação é significativa: as áreas mapeadas abrangem mais de 1,5 milhão de hectares, com cerca de 1,3 milhão de bovinos distribuídos em mais de 80 mil propriedades rurais. Os dados coletados devem subsidiar decisões de produtores, investidores e gestores públicos, contribuindo para o desenvolvimento de uma pecuária mais moderna, eficiente e sustentável.

“Reunindo e organizando essas informações de forma sistemática, conseguimos oferecer uma base sólida para a tomada de decisões tanto no setor público quanto privado. A expectativa é que esse levantamento contribua diretamente para a construção de uma pecuária mais eficiente, técnica e adaptada às realidades do Nordeste, que tem avançado mesmo em meio a desafios históricos como a predominância da cana-de-açúcar”, complementa Marcelo Araújo.

A Expedição Encorte passará por Sergipe de 28 de abril a 3 de maio, seguindo para Pernambuco (5 a 10 de maio) e Alagoas (12 a 17 de maio). Ao final do percurso, os resultados serão apresentados durante o Workshop Expedição Encorte 2025, que acontecerá nos dias 16 e 17 de maio, no Centro de Convenções de Maceió (AL). A expectativa é reunir mais de 600 participantes, entre produtores, técnicos e empresas do setor.

Mais informações estão disponíveis no site: www.encorte.com.br

Texto NV Comunicação – Foto ilustrativa freepik