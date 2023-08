Expo Favela Innovation mostrará os empreendedores de favela “escondidos” em SE

Evento é promovido pela Cufa Sergipe em parceria com a Favela Holding, e será realizado nos dias 04 e 05 de agosto no Centro de Convenções.

Nos dias 04 e 05 de agosto, Sergipe receberá pela primeira vez a Expo Favela Innovation, a maior feira de negócios do Brasil para empreendedores e startups de favela, que tem como objetivo dar visibilidade aos talentos que estão nessas localidades, e colocá-los em contato com possíveis investidores que possam acelerar os negócios desenvolvidos.

Realizada pela Central Única das Favelas em Sergipe (Cufa/SE) e Favela Holding, a programação será composta por palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, pitches de startups, mentorias, debates, cursos, shows, apresentações de filmes, desfiles e muitas outras iniciativas realizadas no âmbito das periferias sergipanas. “A proposta principal é gerar negócios a partir das oportunidades que nascerão no evento”, afirma a presidente da Cufa/SE, Verônica Paiva.

Dados preliminares do Censo 2022 do IBGE, divulgados em 2020 e tendo como ano base 2019, apontam que em Sergipe, dos 720 mil domicílios existentes, 53.200 mil estariam situados em aglomerados subnormais (favelas), o que representa 7,4% do total. A maioria das favelas, 92,8%, estariam na região da Grande Aracaju.

E é da capital sergipana que virá a maior parte dos 60 expositores da Expo Favela Innovation, mas também haverá expositor dos municípios de N. Sra. do Socorro, Lagarto, Porto da Folha, São Cristóvão, Carmópolis, Barra dos Coqueiros, Graccho Cardoso, Poço Verde, Simão Dias e Divina Pastora. Dados nacionais mostram que 41% dos moradores de comunidades já empreendem, o que reforça a necessidade da realização da Expo Favela no estado.

Escolha criteriosa

Os empreendedores sociais da Expo Favela foram selecionados por uma curadoria especializada que levou em consideração, além do fato de o empreendedor ser morador de favela ou periferia, critérios como ideias inovadoras e a questão cultural do negócio inscrito, que pode estar em fase inicial ou em operação – e em busca de investidores.

Os escolhidos receberam mentoria da Escola de Negócios da Cufa sobre como apresentar Pitch (rodada de negócio para apresentação de projeto). As melhores ideias das etapas estaduais serão selecionadas para a nacional, que acontecerá ainda neste segundo semestre, em São Paulo.

A Expo Favela edição Sergipe é um evento gratuito, que acontecerá nos dias 04 e 05 de agosto, das 13h às 18h, no Centro de Convenções AM Malls de Sergipe, apoiador da iniciativa. O evento é uma realização da Cufa Sergipe e FHolding, tem o patrocínio do Governo do Estado, Banese, Assembleia Legislativa e Prefeitura de São Cristóvão. Conta com o apoio da Abrasel, Delmar Hotel, Fasouto e Ordepseg. A montadora oficial da Expo Favela é a Êxito Soluções em Eventos.

Programação

04 de agosto

14h – Abertura Oficial da Expo Favela Innovation Sergipe 2023.

Economia, renda e cidadania na periferia do Brasil

Apresentação de dados do Data Favela

CONFERÊNCIAS

15h – O lugar da favela no Brasil em reconstrução;

16h – Como as empresas podem contribuir com a potência das favelas sergipanas?

Kalyne Lima – Presidente da CUFA Brasil;

Mediação – Verônica Paiva, presidente da CUFA Sergipe;

17h – Ascensão das narrativas periféricas no audiovisual;

Rodrigo Antônio – coordenador geral de Formação e Inovação. Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura;

Luan Allen – videomaker e diretor sergipano;

Lu Silva – Técnica Audiovisual e membro do Fórum Sergipano do Audiovisual;

Mediação – Anderson Barbosa – Jornalista da TV Sergipe;

18h – Programação Cultural – Música, Arte e Inclusão.

05 de agosto

CONFERÊNCIAS

14h – Quando a comunidade solta a voz: comunicação, inclusão social e pertencimento;

Rene Silva – Founder do A Voz das Comunidades;

Aline Braga – Jornalista e mestra em Comunicação Social;

Mediação – Anne Samara – Apresentadora TV Sergipe;

15h – A educação é a chave do acesso preto?

Samantha Almeida – diretora de Diversidade & Inovação da Rede Globo;

Mediação – Marcio Lima, Vice-presidente da CUFA Brasil;

16h – Empreendedorismo digital e startups nas favelas Jorge Santana – Founder Infox;

Tecnologia Ederson Manoel – CEO e Fundador da No Code School;

Josué Pereira – Sócio presidente da empresa de programação CITI²;

Mediação – Vitor Hugo da Silva Vaz – Gestor de Projetos da Sergipetec;

17h – Mulher, negritude e empreendedorismo: por onde caminha essa equação?

Marina Farias – Founder da startup Rico Dinheiro;

Chef Bianca Oliveira – Founder Casa do Dendê de Aracaju;

Mediação – Thiara Menezes – Founder Circular Black;

18h – Programação Cultural – Música, Arte e Inclusão.

Ascom Expo Favela