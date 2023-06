Expo Favela Innovation Sergipe acontece dias 04 e 05 de agosto

Nos dias 04 e 05 de agosto, no Centro de Convenções AM Malls, acontecerá a 1ª edição da Expo Favela Innovation Sergipe.

Realizada pela Cufa e Favela Holding, a Expo é uma Feira de Negócios que está acontecendo em todo o Brasil, cujos expositores são empreendedores e startups da favela.

A Expo tem como objetivo dar visibilidade a essas iniciativas e promover um encontro com os investidores que pretendem acelerar estes empreendimentos. As inscrições são gratuitas e os stands também.

“A proposta principal é gerar negócios a partir das oportunidades que nascerão no evento”, disse a presidente da Cufa Sergipe, Verônica Paiva.

Mais do que uma feira, a Expo Favela Innovation terá palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, pitches de startups, mentorias, debates, cursos, shows, filmes, desfiles e muitas outras iniciativas criadas por moradores das favelas de todo o país.

A partir do momento que as inscrições chegam na curadoria é feita uma análise para selecionar os expositores ou startups que participarão de forma gratuita do evento.

Os negócios podem estar em fase inicial ou em operação, na busca de conseguir investidores.

Os empreendedores e startups selecionados receberão automaticamente mentoria, pela Escola de Negócios da Cufa, para apresentar o Pitch, que acontecerá na Expo Favela Innovation. Projeto que nasceu entre a Cufa e a Fundação Dom Cabral.

As inscrições vão até o dia 25/06 e podem ser feitas através do site

https://sergipe.expofavela.com.br/?fbclid=PAAaYh_AaKmScKiCHfkPZHoQvKA3Kefr5U-mpMa2Ypyeub-UAKpeAtM0KI9x8_aem_th_AZxLqtQdzaNWm6Xum1qaYsh7Quo7SglYWxB5LiOpptdio1IUFfeLvFSKM4nBDjQh8oA

texto e imagem Comunicação Cufa Sergipe