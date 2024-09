Expo Glória 2024 começa com expectativa de fortalecimento do agro

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), apoia e participa da Expo Glória 2024, feira agropecuária tradicional da região do alto sertão sergipano. O evento acontece no período de 19 a 22 de setembro, no Parque de Exposições “Cidade do Leite”. O evento é organizado pela Cooperativa Sertaneja do Agronegócio (Coopesea) em parceria com a prefeitura local. O município de Nossa Senhora da Glória é conhecido como a ‘Capital do Leite’, por abrigar o maior número de laticínios e beneficiadoras de leite como também grande rebanho leiteiro.

O secretário de Estado da Agricultura, Zeca Ramos da Silva, destaca que o evento é muito representativo para o agronegócio. “Essa é uma feira multieventos, logicamente com foco maior no leite, onde haverá palestras, estandes para venda de equipamentos, de insumos e prestação de serviços, leilão e torneio leiteiro. Então, o Governo do Estado não poderia se furtar de estar participando”.

O Governo de Sergipe é patrocinador do evento e estará com estande permanente durante todos os dias da Expo Glória. O espaço tem as presenças da Secretária de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) e do Banco do Estado de Sergipe (Banese). Durante a programação oficial da Expo Glória, o governador Fábio Mitidieri assinará ordem de serviço para contratação da empresa que fará o estudo e projeto para implantação da Adutora do Leite.

De acordo com o presidente da Coopsea, Sidcley Teles Costa, a expectativa é superar o número de visitantes e volume de negócios do ano anterior. “Desta quinta-feira até domingo, a agropecuária sergipana está representada aqui na Expo Glória. Nossa experiência é superar os 30 milhões em negócios feitos no evento do ano passado. Este ano estamos com o dobro de empresas participando e mais de 500 animais, entre bovinos, equinos, caprinos e ovinos. Entre as principais atrações estão o torneio leiteiro e o leilão das principais raças”, detalhou.

Fortalecimento agropecuário

Entre os incentivos do Governo de Sergipe para o setor agropecuário, relacionados à Secretaria de Estado da Agricultura estão o melhoramento genético do rebanho bovino, ovino e caprino; a realização da vacinação gratuita do rebanho da agricultura familiar contra brucelose e clostridiose.

Ainda nesta área da sanidade animal, Sergipe conquistou status de estado livre da febre aftosa sem vacinação; atua fortemente visando a segurança alimentar, inspecionando laticínios, abatedouros de bovinos e indústrias de beneficiamento de carne; viabilizou a melhoria da alimentação do rebanho, com distribuiu 321 toneladas de sementes certificadas de milho e distribuição de 648 mil raquetes de palma forrageira.

O governo tem ainda realizado o Programa do Leite (PAA-leite) que ajuda no escoamento da produção e na segurança alimentar das famílias em situação de vulnerabilidade.

“Em menos de um ano, o Governo do Estado destinou, por meio do Banese, R$ 90 milhões em crédito para investimentos e custeio na pecuária. Precisamos incentivar ainda mais nossa bacia leiteira que já é bastante representativa no Brasil, é a segunda do Nordeste e a gente tem que estar aqui junto com o produtor e com a cooperativa participando, fomentando ainda mais as atividades produtivas”, pontuou o secretário estadual da agricultura.

Produção leiteira

Sergipe aparece como destaque nacional quanto à aquisição e industrialização de leite. No primeiro trimestre de 2024, o estado chegou a 118.399 milhões de litros, uma alta de 6% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Durante o ano de 2023, Sergipe chegou a produzir 435.577 milhões de litros, um crescimento de 50 milhões de litros em relação a 2022. De acordo com a diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural da Emdagro, a tendência é de que o resultado do ano de 2024 continue em alta, chegando a percentuais entre 9% a 10% maior que o ano passado.

Com esse resultado positivo no primeiro trimestre, Sergipe continua se posicionando como o 2º estado do Nordeste em relação à aquisição e industrialização de leite cru, atrás apenas da Bahia, com 149.145 milhões de litros, e o 10º lugar no ranking nacional. Os dados levam em consideração a aquisição de leite cru feita pelos estabelecimentos, sob algum tipo de inspeção sanitária (Federal, Estadual ou Municipal).

O leite produzido em Sergipe cresceu em produção e produtividade. A estimativa do último Censo Agropecuário é de que o estado tem 18 mil produtores de leite, com maior concentração no alto sertão. É nessa região que se concentra a maior produtividade, com uma média de 3.960 litros/vaca/ano, maior que a média estadual que é 2.336 litros de litros/vaca/ano e quase três vezes maior que a média nacional que é de 1.343 litros/vaca/ano.

