Expo Verão 2025 deve injetar R$ 6 milhões na economia de Sergipe e gerar mais de mil empregos

A maior feira multissetorial de Sergipe, a Expo Verão, já tem data para acontecer: de 10 a 26 de janeiro de 2025, na praça de eventos da Orla de Atalaia, e contará com a presença de 220 expositores de diversos segmentos da economia, que juntos deverão injetar na economia sergipana, somente através das vendas feitas no período da feira, cerca de R$ 6 milhões. Também deverão gerar mil empregos diretos e indiretos. Alexandre Porto, realizador da Expo Verão, estima que o investimento para a realização do evento chegue a R$ 1 milhão.

Essas informações foram apresentadas na noite da última segunda-feira, 11, durante o coquetel de lançamento da Expo Verão, realizado no Porto Farol Eventos e Negócios, que contou com a presença de expositores já confirmados, empreendedores, empresários, imprensa e autoridades locais, a exemplo da prefeita e vice-prefeito eleitos por Aracaju, Emília Corrêa e Ricardo Marques; do secretário de estado da Comunicação, Cleon Nascimento; dos presidentes da Funcap e da Funcaju, Gustavo Paixão e Irineu Fontes; o superintendente de Desenvolvimento do Banese, Gustavo Novaes; o vereador Elber Batalha Filho, e representantes da PRF e da Marinha do Brasil.

Na edição 2024, uma pesquisa contratada pela empresa Êxito Eventos, realizadora da feira, constatou que dos quase 200 stands, 75% foram coordenados por mulheres, demonstrando a força do empreendedorismo feminino no estado. Esse dado surpreendeu a prefeita eleita, Emília Corrêa, que garantiu contribuir, a partir da posse dela no cargo, em janeiro de 2025, no que for possível para que a Expo Verão seja ampliada e ganhe, segundo ela, cada vez mais território.

“Esse é um dado muito importante, que nos mostra como as mulheres atuam no mundo do empreendedorismo, como inspiram e fomentam vários setores econômicos, como são responsáveis pela economia doméstica. Eu já conhecia a Expo Verão, mas a partir de agora meu olhar sobre ela muda, porque será o de uma gestora, vendo como ela poderá ser cada vez mais ampliada, ganhando cada vez mais espaço e ajudando a estimular o lado empreendedor da nossa gente”, declarou Emília Corrêa.

Compra, lazer e cultura em um só lugar

Esta será a 4ª edição da feira, que conta com uma série de atrativos para sergipanos e turistas, como artesanato, confecções, acessórios, gastronomia e produtos de beleza, entre outros; mais de 150 horas de apresentações culturais e shows com artistas locais; várias exposições, como a de carros antigos e das instituições de segurança que atuam no Estado, a exemplo da Marinha, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Polícia Militar; stands destinados gratuitamente a ONGs, e para os empreendedores de favela, através da CUFA Sergipe.

“Nosso intuito é fazer com que as potencialidades do nosso estado sejam vistas e reconhecidas, não apenas em Sergipe, mas também fora dele. Em janeiro deste ano, 30% do público visitante da Expo Verão, que foi de aproximadamente 200 mil pessoas, eram de outros estados, e isso dá aos nossos expositores a oportunidade de terem os produtos conhecidos e comercializados ao longo do ano, através de e-commerce, por exemplo, em todo o país. Além disso, ajudamos no aquecimento da economia local. Este ano, em apenas 18 dias, foram cerca de R$ 5 milhões em negócios comercializados somente dentro da feira’, observou Alexandre Porto.

A artesã Elaine Laila do Nascimento Lima, que produz artigos em couro, esteve no evento para conhecer melhor a proposta da feira e escolher um stand que atenda às necessidades do empreendimento que possui. “Vim por intermédio de um colega, que me indicou a Expo Verão. Já tenho um ponto físico na feira do turista, mas quero participar da Expo Verão porque acredito que ela será uma excelente vitrine para meus produtos, que ajudará a expandir meu negócio”, declarou a empreendedora, que é natural do município de Boquim, mas reside em Aracaju desde 2012.

Desde 2010 que o baiano Sandoval Santos de Oliveira tem um ponto de acarajé em Aracaju, e segundo ele, a Expo Verão tem sido um evento importante para o negócio, por promover um aumento significativo das vendas, por isso, faz questão de participar do evento. “Sou expositor da Expo Verão desde a primeira edição, porque ela nos dá um excelente retorno. Já participei de diversas feiras, inclusive em outros estados, mas nenhuma é tão boa quanto esta. Minha equipe é composta por oito pessoas, mas quando o verão chega contrato mais cinco, e duas ficam exclusivas para a Expo Verão”, confidenciou.

A importância de ser visto

Para as Organizações Não Governamentais (ONGs) que têm a oportunidade de participar, gratuitamente do evento, expondo para a sociedade o trabalho e projetos que desenvolvem, os ganhos vão além do financeiro, como afirmou a ex-presidente e atual voluntária da Associação Amigos da Vida de Sergipe (Avise), Jomar Dantas Vieira. A Avise coordena o Centro de Valorização da Vida (CVV) no estado, entidade de prevenção ao suicídio, e de acordo com Jomar Viera, desde que passou a expor na Expo Verão, os resultados da instituição melhoraram consideravelmente.

“Há três anos, quando fomos convidados a participar da Expo Verão, não sabíamos bem como seria, ou qual o resultado que isso poderia nos dar. E para a nossa surpresa, foram os melhores possíveis, porque a Expo Verão nos fez conseguir mais voluntários, e o atendimento do CVV em Sergipe também aumentou. Muita gente, inclusive autoridades, nos falou que conheceu nosso trabalho através da feira. Só temos que agradecer pelo espaço que a organização do evento nos concedeu e nos concede a cada edição”, declarou Jomar Viera. Mais informações sobre a Expo Verão podem ser obtidas pelo WhatsApp (79) 9.9909 3267 ou e-mail comercial1@exitose.com.br

Foto assessoria

Por Andréa Moura