ExpoRingo 2025 começa nesta quarta, no Parque das Palmeiras, em Lagarto

Maior complexo do agronegócio do Nordeste recebe o evento até domingo, 30

A ExpoRingo 2025, uma das maiores feiras do agronegócio no Nordeste, começa nesta quarta-feira, 26, e vai até domingo, 30, no Parque das Palmeiras, em Lagarto, Sergipe. Idealizado pelo empresário Geraldo Majella e organizado pela Start Soluções no Agronegócio, o evento reunirá mais de 50 mil visitantes e terá a participação de expositores de diversos segmentos. Com o patrocínio da Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste, a feira promete movimentar mais de R$ 200 milhões em negócios, oferecendo soluções inovadoras para produtores de todos os portes.

A abertura oficial da ExpoRingo 2025 será nesta quarta-feira, 26, às 17h, com uma solenidade marcada pela presença de autoridades do setor e do empresariado local. Em seguida, acontecerá mensuração de ovinos, um momento importante para a pecuária, que proporcionará uma avaliação criteriosa dos animais presentes, destacando a qualidade genética e o potencial de cada exemplar. Após essa cerimônia, a programação segue nos dias seguintes com atividades até o próximo domingo, 30.

“A ExpoRingo 2025 é uma oportunidade única para os produtores se conectarem não apenas com as inovações mais recentes do agronegócio, mas também com grandes marcas do setor. Nosso objetivo é oferecer soluções completas, desde alternativas financeiras até as mais avançadas tecnologias de produção. Além disso, os participantes terão acesso às palestras com especialistas renomados, proporcionando um ambiente de aprendizado e troca de experiências que contribuirá para o crescimento de todos os envolvidos”, explica Thiago Lima, um dos organizadores do evento.

Programação

O evento é gratuito e contará com uma programação diversificada, incluindo palestras, oficinas, exposições de máquinas e automóveis de última geração, experiências imersivas e julgamento de animais. Entre os destaques, estão os leilões que devem movimentar cerca de R$ 60 milhões. Um deles é o leilão comemorativo aos 25 anos do garanhão Throwin A Fit, que oferecerá 25 potros de alto desempenho da linhagem do Quarto de Milha. Outros leilões importantes são o 1º Leilão VPJ Nordeste, com touros e bezerras das raças Angus, Brangus e Ultrablack, e o 1º Leilão Força da Raça, reunindo touros e matrizes Nelore PO geneticamente avaliados.

Os destaques da programação também incluem o Day One Agro Real, que reunirá especialistas para discutir inovações na produção de citros, com foco no Nordeste. Além disso, o evento Pré-Encorte debaterá o futuro da pecuária de corte, sobretudo, nos estados de Sergipe, Bahia e Alagoas, abordando estratégias para aprimorar a eficiência e sustentabilidade na produção.

Edição 2025

A ExpoRingo 2025 acontecerá no Parque das Palmeiras, em Lagarto, Sergipe, um dos maiores complexos do agronegócio do Brasil. O local oferece infraestrutura de qualidade, com amplas áreas calçadas, acessibilidade, estacionamento gratuito e banheiros bem equipados. O espaço conta ainda com praça de alimentação, espaço infantil, além de internet gratuita para os visitantes. O acesso à ExpoRingo 2025 é gratuito e a programação completa está disponível no site oficial exporingo.com.br ou no perfil @exporingooficial no Instagram.

Texto e foto NV Comunicação