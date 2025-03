Exporingo 2025: leilões prometem movimentar R$ 60 milhões em negócios

Entre os leilões, está uma edição especial que ofertará 25 potros filhos do garanhão Throwin A Fit, cavalo Quarto de Milha considerado um dos principais reprodutores em atividade no Brasil

A Exporingo 2025, um dos maiores eventos multissetoriais do agronegócio do país, se prepara para uma edição histórica. Entre os dias 28 e 30 de março, a feira receberá três grandes leilões que devem movimentar aproximadamente R$ 60 milhões em negócios. Criadores, investidores e profissionais do setor terão a oportunidade de adquirir animais de alto padrão genético, garantindo qualidade superior para rebanhos e fazendo bons negócios.

Um dos destaques é o XIV Leilão do Haras Fábio José, uma edição especial em celebração aos 25 anos do renomado garanhão Throwin A Fit. O leilão exclusivo oferecerá 25 potros filhos do campeão. Os potros, de linhagens de alto desempenho, são referência no mercado de cavalos Quarto de Milha e prometem atrair criadores e investidores que buscam genética de excelência. O evento será realizado no dia 28 de março, às 19h, com transmissão ao vivo pela R3 Áudio & Vídeo e TV Agreste Leilões.

Já no dia 29 de março, a partir das 12h, o destaque é o 1º Leilão VPJ Nordeste, que reunirá touros e bezerras das raças Angus, Brangus e Ultrablack, conhecidas mundialmente pela alta qualidade de sua carne. Com 30 touros em idade de reprodução e 50 bezerras, o leilão, o primeiro do gênero realizado na região Nordeste, promete atrair os maiores criadores em busca de genética que garante produção de carne super premium.

Outro importante leilão acontecerá no dia 30 de março, também às 12h. Trata-se do 1º Leilão Força da Raça, que reunirá touros e matrizes Nelore PO geneticamente avaliados. O Nelore, uma das raças mais tradicionais da pecuária brasileira, será representado por exemplares com o que há de mais avançado no melhoramento genético. A oportunidade é imperdível para quem busca genética de alta qualidade para aumentar a rentabilidade e a eficiência do rebanho.

Expectativas

Os três leilões da Exporingo 2025 prometem movimentar cerca de R$ 60 milhões, consolidando o evento como um dos maiores e mais importantes do setor agropecuário no Brasil. Thiago Lima, um dos organizadores da Exporingo 2025, revela que os leilões serão um marco nesta nova edição do evento. “Com genética de ponta e animais de alta performance, vamos proporcionar aos participantes uma oportunidade única de adquirir exemplares que farão diferença na produção de carne e na criação de cavalos de elite.”

Sobre a Exporingo 2025

Uma das maiores feiras multissetoriais do agronegócio no Nordeste, a Exporingo 2025 será realizada de 26 a 30 de março, no Parque das Palmeiras, o maior complexo de agronegócio do país, localizado em Lagarto, Sergipe.

Idealizada pelo empresário Geraldo Majella e atualmente sob a direção da empresa alagoana Start Soluções no Agronegócio, o evento reunirá inovações tecnológicas, práticas sustentáveis e oportunidades de negócios para produtores, empresários e investidores de todo o país.

Além da feira de negócios e dos leilões, a programação incluirá palestras, oficinas, exposições de máquinas e automóveis de última geração, experiências imersivas, julgamento de animais e o lançamento de soluções inovadoras para o homem do campo e suas atividades. Para saber mais, acesse https://exporingo.com.br/ e @exporingooficial no Instagram.

