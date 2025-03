EXPORINGO SEGUE ATÉ DOMINGO, COM FEIRA DE NEGÓCIOS, PALESTRAS E LEILÕES NO PARQUE DAS PALMEIRAS, EM LAGARTO

A ExpoRingo 2025 segue impulsionando o agronegócio e a economia sergipana neste final de semana. Desde sua abertura na última quarta-feira, 26 de março, no Parque das Palmeiras, em Lagarto, o evento já atraiu visitantes de diversas regiões e deve continuar gerando negócios até seu encerramento no domingo, 30 de março.

Entre os destaques da programação, estão os leilões de elite, que devem movimentar cerca de R$ 60 milhões em negociações, consolidando a ExpoRingo como referência no setor agropecuário brasileiro. Além disso, a expectativa é que o evento ultrapasse a marca de R$ 200 milhões em negócios, impactando diretamente a economia local e fortalecendo toda a cadeia produtiva do agronegócio no Nordeste.

Com uma programação intensa, a ExpoRingo reúne palestras, exposições, julgamentos de animais, feira de negócios e encontros estratégicos que promovem networking, conhecimento e inovação no setor. Além disso, é um espaço de lazer para toda a família, com uma variedade de atividades que agradam a todos os públicos, como exposições de animais, parque infantil, praça de alimentação, apresentações musicais e muito mais.

Confira abaixo a programação completa do evento:

Sexta-feira (28/03)

09h

Abertura

Julgamento dos ovinos

Julgamento bovino da raça Girolando

14h – 18h (Espaço TAF)

Pré-Encorte

14h – Estratégias reprodutivas para produzir o bezerro da alta do ciclopecuário (Felipe Costa Almeida, médico veterinário, Msc.)

15h – A importância do reprodutor certo para a eficiência do rebanho (Vinicius Sobral, médico veterinário)

16h – Brangus e sua contribuição para o melhoramento genético no nordeste (Antônio Emanuel Motta, médico veterinário)

17h – Diagnóstico empresarial e planejamento estratégico – cases de fazendas em Sergipe (Vanuza Amorim, zootecnista)

19h (Espaço Ringo Multieventos)

Leilão 25 anos Throwin a Fit – Além dos 25 potros filhos do Troia Fit, será leiloado 50% da égua Lena Santana, a única tríplice coroada da raça, tornando este leilão um marco histórico para os amantes do Quarto de Milha.

Sábado (29/03)

09h

Abertura

Continuação do julgamento dos ovinos

Continuação do julgamento do Cavalo Mangalarga Marchador

Início do julgamento dos animais das raças Zebuínas

12h (Espaço TAF)

1º Leilão VPJ Nordeste

Leilão de Brangus do Nordeste, realizado pela VPJ (O evento oferecerá a criadores e investidores da região acesso à mais alta qualidade genética do país, com touros para cruzamento e bezerras destinadas à formação de novos rebanhos puros de origem das raças Brangus, Ultrablack e Aberdeen Angus)

16h

Continuação do julgamento dos animais da raça Girolando

Domingo (30/03)

09h

Abertura

Continuação do julgamento do Cavalo Mangalarga Marchador

Início do julgamento dos animais das raças Zebuínas

12h (Espaço TAF)

Leilão Força da Raça

Dedicado à raça Nelore e aos produtores do estado de Sergipe.

Edição 2025

A ExpoRingo 2025 acontecerá no Parque das Palmeiras, em Lagarto, Sergipe, um dos maiores complexos do agronegócio do Brasil. O local oferece infraestrutura de qualidade, com amplas áreas calçadas, acessibilidade, estacionamento gratuito e banheiros bem equipados. O espaço conta ainda com praça de alimentação, espaço infantil, além de internet gratuita para os visitantes. O acesso à ExpoRingo 2025 é gratuito e a programação completa está disponível no site oficial exporingo.com.br ou no perfil @exporingooficial no Instagram. O evento conta com apoio da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste.

NV Comunicação – foto Reinaldo Moura