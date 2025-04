ExpoRingo se consolida como a principal feira do agronegócio no Nordeste

Realizado no maior complexo do agronegócio do Brasil, o Parque das Palmeiras, em Lagarto, o evento reuniu milhares de pessoas e movimentou milhões em negócios

Consolidando-se como um marco para o agronegócio da região Nordeste, a ExpoRingo 2025 reuniu, em Lagarto (SE), milhares de pessoas, entre produtores rurais de todos os portes, empresários, especialistas e visitantes, para uma verdadeira imersão em inovações científicas e tecnológicas voltadas ao setor. O evento, idealizado pelo empresário sergipano Geraldo Majella e organizado, este ano, pela empresa alagoana Start Soluções no Agronegócio, ocorreu entre os dias 26 e 30 de março, no maior complexo do agronegócio do país: o Parque das Palmeiras.

Durante os cinco dias de evento, o público conferiu de perto uma feira de negócios com palestras, oficinas, exposições de maquinários agrícolas e automóveis de última geração, além de julgamento de animais. Entre os destaques, estiveram os eventos voltados à citricultura (como o Day One Agro Real) e à pecuária de corte (o Pré-Encorte), além dos leilões de animais de alto desempenho e padrão genético elevado. Foram apresentados descendentes do renomado garanhão Throwin A Fit, a égua Lena Santana (única tríplice coroada da vaquejada no Brasil), touros e bezerras das raças Angus, Brangus e Ultrablack, além de bois da raça Nelore.

Para Flávio Holanda, diretor da Start Soluções no Agronegócio e um dos organizadores, a modernização do setor e o volume de negócios registrados evidenciam a importância da ExpoRingo para a economia. “Trouxemos tecnologias que modernizam a produção agropecuária e ampliam o acesso dos produtores a técnicas mais eficientes — desde genética bovina avançada até novas máquinas agrícolas. O volume de negócios superou nossas expectativas, os leilões foram um sucesso absoluto e o público foi o maior que já tivemos. Isso mostra que o agronegócio nordestino está mais forte do que nunca”, comemorou.

Repercussão

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, prestigiou o evento e destacou que a ExpoRingo não é apenas uma feira, mas um motor de crescimento econômico para o estado. “A ExpoRingo movimenta milhões de reais e gera oportunidades diretas e indiretas de emprego. Eventos como este fortalecem o agronegócio e impulsionam outros setores, como o turismo e o comércio local”, afirmou.

Esse impacto positivo também se reflete diretamente em Lagarto. O secretário municipal de Turismo, Wedson Andrade, ressaltou a importância da ExpoRingo na projeção do município. “Lagarto está se consolidando como um polo agropecuário e turístico. A ExpoRingo não apenas atrai investidores, mas também coloca nosso município no radar nacional, impulsionando a economia local e abrindo portas para futuras edições ainda maiores”, comentou.

Experiência única para os visitantes

O pecuarista sergipano Gustavo Barreto, vice-presidente da Associação Santa Gertrudis Brasil, elogiou a realização do Pré-Encorte, evento que promoveu palestras voltadas à pecuária de corte. “Foi um momento de aprendizado com especialistas e de troca de experiências. É importante que sejamos eficientes da porteira para dentro, controlando custos, produção e ganhos. Por isso, investir em genética e tecnologia é indispensável”, reconheceu.

Mais do que negócios e números, a ExpoRingo proporcionou aos visitantes experiências enriquecedoras. Clarice Florentina, moradora da Colônia 13, compartilhou seu encantamento ao visitar a feira pela primeira vez, destacando a grandiosidade do evento, a organização e a oportunidade de ver de perto avanços tecnológicos no campo. “Nunca vi tanta coisa bonita junta. Os animais, as máquinas enormes, tudo muito bem organizado. Foi muita novidade em um só espaço”, relatou.

Sobre a ExpoRingo

A ExpoRingo — que chegou à sua quarta edição em 2025 — foi criada em 2019 pelo empresário sergipano Geraldo Majella com o objetivo de impulsionar o agroturismo em Sergipe e ampliar a valorização do agronegócio no Nordeste. Sua principal missão é proporcionar aos visitantes e expositores uma rica troca de experiências e conhecimentos, além da criação de novas parcerias voltadas ao fortalecimento do setor agropecuário.

Texto e foto NV Comunicação