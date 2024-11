ExpoRingo vai acontecer entre os dias 26 e 30 de março de 2025

Organizada pela Start Soluções em Agronegócio, a nova ExpoRingo será realizada no Parque das Palmeiras

A ExpoRingo 2025, que acontecerá entre os dias 26 e 30 de março, está sob nova direção e promete ser um marco no setor do agronegócio, trazendo à tona discussões essenciais sobre práticas sustentáveis e inovações tecnológicas. Com o objetivo de levar soluções e apresentar novidades dos diversos tipos de culturas do agronegócio no Brasil, o evento reunirá especialistas, empresas e profissionais do agronegócio de todo o país para explorar novas fronteiras na agricultura e pecuária. O evento ocorrerá no Parque das Palmeiras, em Lagarto, em uma área de mais de 90 mil m².

A nova ExpoRingo está sendo organizada pela Start Soluções do Agronegócio, uma empresa especializada e com know-how em feira e eventos do segmento do agro. Entre as novidades, está a inclusão de um evento voltado à pecuária de corte, a participação de empresas multinacionais e a instalação de uma pista off road para veículos. O público-alvo é formado por produtores rurais e empresas de todos os portes. O segmento de logística também será contemplado por meio de uma grande ação.

À frente da nova edição, Flávio Holanda, diretor de eventos da Start Soluções no Agronegócio, destaca que o evento é multissetorial e voltado para toda a cadeia produtiva do agronegócio. “A ExpoRingo é uma das feiras mais importantes do Nordeste e traz em seu DNA o fato de ser multisetorial. Em um único evento, envolvemos as pecuárias de corte e de leite, os setores de grãos, equinos, caprinos e ovinos, além de piscicultura, carcinicultura, silvicultura, citricultura, sem esquecer de logística e mercado PET”, detalha.

Também à frente da ExpoRingo 2025, o empresário Tiago Lima, responsável pelo Parque das Palmeiras, explica que o local será um espaço de troca de conhecimentos, onde inovações se encontrarão com práticas consagradas, sempre com o intuito de fomentar um futuro mais sustentável para a agricultura. Além da feira de negócios, os visitantes terão a oportunidade de participar de cursos, palestras e workshops, ministrados por diversos especialistas e também por representantes de órgãos importantes, como o Senar, Sebrae e Embrapa. “O objetivo de proporcionar esses momentos de aprendizado é promover um diálogo enriquecedor sobre como integrar tecnologia, responsabilidade ambiental no campo e negócios”, explica.

A escolha do município de Lagarto como sede do evento tem razões estratégicas. Além de abrigar o Parque das Palmeiras, que é o maior parque de vaquejada do país e o único com pista coberta no mundo, o município tem localização estratégica. “Lagarto é uma das maiores e mais prósperas cidades de Sergipe e também a Capital Nacional da Vaquejada. O município ainda é destaque no agronegócio, que é base de sua economia”, diz Tiago Lima.

ExpoRingo

A ExpoRingo foi criada em 2019 pelo empresário Geraldo Majella com o objetivo de impulsionar o agroturismo no estado de Sergipe, além de aumentar a valorização do agronegócio no Nordeste. A última edição ocorreu em 2022 e atraiu mais de 60 mil pessoas de todo o país.

A principal missão da ExpoRingo é proporcionar aos visitantes e expositores, uma troca rica de experiência e conhecimento, além da criação de novas parcerias, visando o fortalecimento do agronegócio.

Texto e foto NV Comunicação