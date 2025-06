Exposição “A Força de Sergipe” celebra a história da Quadrilha Chapéu de Couro

Até o dia 30 de junho, o Shopping Prêmio recebe a exposição cultural “A Força de Sergipe – Quadrilha Junina Chapéu de Couro”, uma homenagem emocionante à trajetória de um dos maiores símbolos dos festejos juninos de Sergipe.

Criada em 1986, no tradicional bairro Industrial, em Aracaju, a Quadrilha Chapéu de Couro nasceu do amor de seu fundador, o saudoso João Cardoso Filho, carinhosamente conhecido como Cardosinho, pelo forró e pelas festas juninas. Esse amor foi levado tão a sério que a quadrilha conquistou títulos importantes, como o bicampeonato nacional em concursos de quadrilha junina, além de diversos campeonatos estaduais.

A exposição apresenta fotos marcantes, memórias vivas e momentos inesquecíveis dessa trajetória que revolucionou a forma de fazer quadrilha no Brasil. A Chapéu de Couro foi pioneira ao substituir os tradicionais trajes de chita e chapéus de palha por vestimentas inspiradas nos cangaceiros nordestinos, transformando a maior história do Nordeste, o cangaço, no tema central de suas apresentações e projetando Sergipe no cenário nacional.

Depois de dez anos afastada das competições, a quadrilha celebrou recentemente seu renascimento, retornando ao circuito junino com força total, em comemoração aos seus quase 40 anos de história e cultura. São 48 integrantes que dedicam meses de ensaios para levar ao público espetáculos que exaltam as figuras e elementos típicos do sertão.

A exposição é um convite para que todos possam mergulhar na alma do São João sergipano, revivendo a paixão, a tradição e a identidade que a Chapéu de Couro representa para a cultura nordestina. A mostra também presta uma justa homenagem ao saudoso João Cardoso Filho, o grande incentivador da cultura popular, e mantém viva a chama que ele acendeu através da dança, da música e da memória de todos que fazem parte desta história.

Além da exposição, a Quadrilha Chapéu de Couro fará uma apresentação especial no Shopping Prêmio na próxima sexta-feira (6), a partir das 20h, trazendo toda a energia e alegria dos festejos juninos para o público presente.

Para Adriana Cardoso, herdeira e proprietária da quadrilha, a iniciativa significa um sonho realizado e a chance de manter viva a tradição que o pai tanto valorizava. “É uma sensação de dever cumprido, porque foi um pedido dele que a quadrilha voltasse. Ele sempre fez questão de falar do cangaceiro, do vaqueiro, de levar essa história, e hoje, com o apoio do shopping, conseguimos mostrar para o público que tinha esquecido o que é realmente a quadrilha e o São João. É um mix de emoções, mas acima de tudo, muita gratidão e felicidade por manter essa tradição viva”, comemora.

A exposição está aberta ao público durante o horário de funcionamento do shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. O acesso é gratuito.

Texto e foto Juliane Balbino