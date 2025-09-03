Exposição ‘AVIE! Artes Visuais na Escola 2025’ está com inscrições abertas

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) abre nesta quarta-feira, 3, as inscrições para a 8ª edição da Exposição ‘AVIE! Artes Visuais na Escola 2025’. O edital, que versa sobre o processo de inscrição e o calendário de atividades, está disponível no portal da Seed. As inscrições acontecem até o dia 10 de setembro, nas categorias desenho, pintura, escultura, ilustração digital, gravura, colagem e fotografia.

O objetivo da AVIE! é fomentar a produção artística realizada por estudantes que estejam matriculados nas escolas da rede pública estadual de ensino de Sergipe, nos níveis amador e profissional, contribuindo para a identificação de novos talentos nas artes visuais sergipanas.

A inscrição é gratuita e individual e deverá ser realizada por meio de um professor orientador ou representante da instituição educacional, por meio do preenchimento do formulário. Caso o autor seja menor de 18 anos, deverá se inscrever apenas com autorização dos responsáveis, residentes e domiciliados em Sergipe e matriculados regularmente nas instituições educacionais circunscritas à Seed.

Cada concorrente poderá inscrever até duas obras. Elas terão tema livre e poderão ser inéditas ou não, com limite à instituição educacional ao teto de cinco trabalhos inscritos, sendo considerados para análise a ordem por data e horário de inscrição.

A técnica do Dase e coordenadora da exposição, Luna Santos, lembrou que todas as obras serão submetidas ao processo de seleção e premiação. Apenas serão expostas as obras que forem aprovadas na seleção, e o júri de avaliação será composto por profissionais das Artes Visuais de Sergipe e professores de Arte. Para efeito de julgamento serão considerados a criatividade, conceito aplicado e a execução técnica e estética.

“É uma forma de tornar públicos trabalhos de alunos que por vezes não têm espaço. Queremos fomentar a produção artística de novos talentos. A AVIE! entra na oitava edição, e pretendemos superar os 430 inscritos da edição passada”, disse Luna.

As obras selecionadas serão expostas na Galeria J. Inácio, situada no Anexo à Biblioteca Epiphanio Dória, na rua Vila Cristina, em Aracaju, entre 9 e 31 de outubro. Todos os trabalhos inscritos receberão certificados, e os três melhores escolhidos pelo júri acadêmico e artístico estarão automaticamente indicados à premiação do Programa Educação Nota 10.

Confira o edital completo clicando neste link.

Calendário de atividades:

Inscrição (online): 3 a 10 de setembro, às 23h59

Reunião da comissão julgadora para seleção das obras: 11 a 17 de setembro

Divulgação do resultado da Seleção: 19 de setembro

Entrega das obras: 20 a 30 de setembro

Período da Exposição: 09 a 31 de outubro

Período de busca das obras: 03 a 23 de novembro

Foto: Maria Odília/Arquivo Seed