Exposição coletiva celebra a tradição junina no estado de Sergipe

A vibrante cultura junina ganhou vida na exposição coletiva “Expressões Sergipanas: Tradição Junina”, inaugurada na última quinta-feira, 25, na Galeria de Arte J. Inácio. Promovida pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), a mostra reúne 18 talentosos artistas locais, que empregam diversas linguagens artísticas para compartilhar suas visões sobre as festividades juninas.

Em solenidade de abertura da exposição, a presidente da Funcap, Antônia Amorosa, destacou a importância da participação dos artistas nas celebrações juninas. “O ciclo junino é a maior festa popular de Sergipe, e os artistas das artes visuais não poderiam ficar de fora, porque contam, através das suas obras, a história do nosso povo e da nossa identidade. Muito obrigada por acreditarem neste projeto”, disse.

Jane Junqueira, curadora da exposição, destacou a importância da mostra como uma oportunidade para o público se aprofundar nas ricas raízes culturais de Sergipe. “Nós temos uma pluralidade cultural enorme, e os festejos juninos são muito importantes para nós. Trazemos aqui na exposição o potencial das nossas artes plásticas, as quadrilhas, o barco de fogo, os santos católicos, enfim, elementos marcantes da nossa cultura. Mostramos que não é atoa que sergipe é conhecido como o país do forró”, afirma.

Dentre os artistas participantes, estão nomes renomados no cenário local, bem como novos talentos que se destacam com suas expressões criativas.Cada participante aborda a tradição junina sob um olhar único, explorando elementos como músicas, religiosidade, culinária, roupas e adereços típicos que compõem as festas populares.

A artista Ana Denise, uma das artistas expositoras e entusiasta das festividades e tradições populares, comenta que suas obras exploram elementos característicos de Sergipe. “Pode ser o tema do folclore ou até da arquitetura com prédios antigos. O importante é que, ao olhar minhas telas, as pessoas tentem, de fato, ler a obra, pois geralmente há uma história por trás”, explica.

Além das obras de arte, a abertura da exposição contou com apresentação musical do Trio Pantanal e a animada quadrilha Pioneiros da Roça, que convidou todos os presentes para dançar, proporcionando um ambiente festivo e agradável.

Márcia Reis, visitante da mostra, elogiou a iniciativa. “É ótimo estar aqui e ver a importância que todos estão dando para esta exposição. Estou amando cada detalhe e tendo a oportunidade de encontrar com os artistas, de ter um contato mais próximo e valorizar ainda mais o trabalho deles. Está tudo muito colorido, lindo e animado, vale muito a pena conferir”.

A exposição “Expressões Sergipanas: Tradição Junina” segue disponível na Galeria de Arte J. Inácio até o dia 30 de junho. O espaço, localizado anexo à Biblioteca Epiphanio Dória, pode ser visitado de segunda a sexta, das 7h às 17h, com entrada gratuita.

ASN – Foto: Ascom/Funcap