Exposição coletiva homenageia o folclore sergipano

Obras de nove artistas exaltam a cultura de Sergipe e seguem em exibição até o dia 5 de setembro no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

Reisado, Parafusos, São Gonçalo, Lambe-sujo, Caboclinhos. Essas e outras manifestações culturais estão retratadas na exposição que homenageia o folclore sergipano no Shopping Jardins, em Aracaju. A mostra com telas, ilustrações, bonecos e peças bordadas acontece até o dia 5 de setembro no Espaço Cajucidade, próximo à loja Kalunga. O acesso é gratuito.

O nosso folclore é muito rico e traz elementos das culturas indígena, africana e europeia. Essa pluralidade está representada em obras de grandes artistas e artesãos, em um belo espetáculo de cores, formas e texturas. Todo o público está convidado para celebrar o Dia do Folclore conosco e prestigiar os nossos artistas”, destaca a gerente de Marketing do Shopping Jardins, Acácia Sandes.

Na exposição, estão reunidas obras de arte e peças do artesanato produzidas por cinco talentos de Sergipe, além de jovens alunos do projeto Arte Naturalista realizado pelo The Human Project (THP) no município de Laranjeiras. As singularidades do folclore sergipano estão expressas nas telas de Sara Cardoso, nos bonecos e quadros de Tânia Aguiar, nos bordados de Marta Menezes, nas ilustrações de Israel Melo, nas obras de Lucas Dias e nas aquarelas de Willian, Gysele, Mateus e Isaac.

Jovens ensinam jovens

As pinturas dos jovens laranjeirenses são alguns dos destaques da exposição em homenagem ao Dia do Folclore, celebrado em 22 de agosto. As obras são frutos da Arte Naturalista, tecnologia social criada pelo THP que busca identificar e desenvolver talentos locais em técnicas de ilustração, como aquarela, pontilhismo, grafite e pastel, inserindo o ensino de artes visuais nas escolas e fomentando negócios sustentáveis nas comunidades.

Integrando a programação do Cajucidade, no dia 26 de agosto, artistas de Laranjeiras irão compartilhar seus saberes e fazeres com jovens de Aracaju. Pela manhã, eles realizarão um bate-papo com alunos do Instituto JCPM e, à tarde, participarão de oficina de aquarela ministrada pelo professor Genisson Cardoso para os jovens da capital.

Folclore Sergipano

O quê? Exposição em homenagem ao Dia do Folclore exalta as riquezas culturais de Sergipe em obras de arte e peças do artesanato produzidas por Sara Cardoso, Tânia Aguiar, Marta Menezes, Israel Melo, Lucas Dias e pelos jovens laranjeirenses Willian, Gysele, Mateus e Isaac.

Quando? Até 5 de setembro. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Onde? Espaço Cajucidade do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

