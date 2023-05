Exposição de produtos e serviços para casamento e festas até o dia 28 de maio

Para os casais que sonham com o dia do ‘sim’ ou mesmo para quem busca inspiração para festas de 15 anos e renovação de votos, o RioMar Aracaju acolhe a 10ª edição do DegustaSE, evento que reúne destacadas empresas e profissionais de festas, para apresentar as últimas tendências do segmento.

Até domingo, 28 de maio, o evento oferece uma oportunidade única para o visitante conhecer vários produtos, encontrar tudo o que deseja para a realização do casamento ou aniversário e fazer bons negócios com os melhores fornecedores do ramo.

Em exposição estão mesas decoradas, convites, personalizados, bolos, doces, chocolates, buffets, bebidas, vestidos, trajes finos, serviços de decoração, filmagem, fotografia, beleza, dentre outros. São produtos e serviços que se adequam aos mais variados tipos de cerimônia e estilo de vida.

Durante a realização do evento, o público poderá conferir as grandes tendências em design de bolos, buffet, japanese food, mesa de digestivos, chá, além da mesa posta na decoração de festas, que apresenta aos convidados o lifestyle dos anfitriões.

Além dos detalhes com a decoração, dos comes e bebes, o evento terá apresentações musicais com sax, violino e quinteto de cordas. O DegustaSE 2023 ficará em exposição na Praça de Eventos Mar, no piso L1 do RioMar Aracaju, e estará aberto ao público até sábado das 10h às 22h. No domingo, o horário de funcionamento será das 12h às 21h. O acesso é gratuito.

Serviço

10ª edição do DegustaSE

O quê? Exposição de produtos e serviços para noivas e festas.

Quando? Até 28 de maio. Até sábado, funciona das 10h às 22h e, no domingo e das 12h às 21h.

Onde? Praça de Eventos Mar, piso L1 – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito.

