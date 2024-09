Exposição ‘Plurais’ destaca talento feminino e a ancestralidade

Mostra integra a programação da 1ª Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju (SADA) e segue até o dia 23 de setembro

Com gravuras e afetos estampados em tecidos naturais, a exposição “Plurais” brinda o público com o trabalho artístico, artesanal e ancestral de duas arquitetas e designers: Lainy Lemos (SE) e Michele Warthon (SP). As coleções contemplam elementos da moda casa, como almofadas e artigos para mesa posta, em duas propostas distintas.

A originalidade do design e colorido das peças conectam-se com os objetos da coleção 2025 da Complementu´s Home, local onde a exposição acontece até o dia 23 de setembro. A mostra tem curadoria de Wesley Lemos e Fátima Vasconcelos e o acesso é gratuito.

Nesta quarta-feira, 18 de setembro, Lainy Lemos, Michele Worthon e Fátima Vasconcelos recebem o público para um bate-papo inspirador a partir das 16 horas. O evento acontece na loja localizada na Avenida Francisco Porto, 459, Jardins.

Durante a 1ª SADA, o talento e a criatividade de artistas, arquitetas e designers brasileiras também são evidenciados em obras assinadas por Adriana Dantas, Lilia Duarte, Marcella Macedo, Amanda Aragão, Mônica Schneider, Leila Duarte, Suellen Coêlho, Sil de Capela, Cida Lima e Neguinha.

Confira a programação completa da 1ª SADA:

Conceito Casa Planejados: Av. Antônio Fagundes Santana, 138, 13 de Julho.

10 a 23/09 – Intervenção artística sobre conexões entre moda, arquitetura e design;

16/09 – Talk sobre moda, arquitetura e design para convidados às 17 horas.

Colortex:

10 a 23/09 – Exposição de texturas na loja Green House (Av. Tancredo Neves 685, Inácio Barbosa).

16 a 23/09 – Painel do artista Everaldo Santos na Vila Manuel (Rua Vila Cristina, 148, São José).

Galeria Mário Britto: Rua Vila Cristina, 148, São José

10 a 23/09 – Exposições individuais dos artistas Anselmo Rodrigues e Nino Karvan e coletiva de Mestres da Arte Popular.

17/09 – Evento para convidados.

SC Home: Rua Vila Cristina, 148, São José

10 a 23/09 – Exposição de cúpulas por Suelen Coêlho e mostra de Quarto assinado por Lúcia Helena Magalhães.

17/09 – Evento para convidados.

Complementu’s Home: Av. Francisco Porto, 459, Jardins

14 a 23/09 – Exposição Plurais com peças assinadas por Lainy Lemos (SE) e Michele Worthon (SP).

18/09 – Lançamento da coleção 2025 e talk com as arquitetas e designers Lainy Lemos e Michelle Worthon e a anfitriã Fátima Vasconcellos.

Verezza Móveis: Rua Delmiro Gouveia, 1428 – Coroa do Meio

10 a 23/09 – Exposição da Coleção Verezza Vivente assinada pela arquiteta e artista plástica Leila Duarte (Acesso gratuito).

18/09 – 6° edição do projeto Arte Coletiva por Leila Duarte (Acesso gratuito) das 9h às 17h.

15h – Workshop de arte em MDF com a arquiteta e artista plástica Leila Duarte. (Evento para convidados). Mais informações pelo WhatsApp (79) 99991-5102.

M Depósito de Arte: Av. Acrísio Cruz, 601, 13 de Julho

10 a 23/09 – Visita guiada ao acervo de arte popular brasileira;

19/09 – Exposição ‘Entre a Razão e a Emoção’ do artista Kayro, às 17 horas. Acesso gratuito.

Desjoyaux e Cabbana: Rua Francisco Porto, 313, Grageru

15 a 23/09 – Abertura da loja de piscina e mobiliário outdoor contemporâneo para visitação do público.

20/09 – Talk para convidados com o designer Jaildo Lima, do Studio Alfaia, às 9h.

Via Millano: Av. Pedro Valadares, 787, Jardins

10 a 23/09 – Intervenção artística com Castelatto e exposição de artes feitas pela arquiteta e artista plástica Leila Duarte.

20/09 – Talk para convidados sobre ‘Formas únicas de sentir e lançamentos 2024’ com Lívia Bispo.

Fast Frame: Rua Celso Oliva, 462, 13 de Julho

10 a 23/09 – Live paiting e exposição da intervenção feita pelo artista urbano Rodrigo Brasolis e exposição do artista Jo’k com sua série “Florais”

21/09 – Live paiting com o artista Tintiliano e talk com especialista em molduras. Acesso gratuito. Vagas limitadas e inscrições pelo WhatsApp (79) 99802-9011.

RioMar Shopping: Av. Delmiro Gouveia, 400, Coroa do Meio

10 a 23/09 – Exposição Serigy Design com peças assinadas por Lilia Duarte, Amanda Aragão, Marcella Macedo e Wesley Lemos no piso térreo (em frente à Vila Trampolim).

JNunes Acabamentos e Iluminação: Av. Pedro Paes Azevedo, 529, 13 de Julho

10 a 23/09 – Lançamento de nova coleção e intervenção da artista plástica Mônica Schneider em cubas da Roca, transformando o espaço em um ambiente artístico e instagramável.

Le Vanille: Av. Pedro Paes de Azevedo,216, Salgado Filho

10 a 23/09 – Exposições do artista popular Véio e do artista Gil Apolinário;

Caderode: Rua Vila Cristina, 148, São José

11 a 23/09 – Exposições ‘RE Pescando’ de Fábio Sampaio e ‘Patrimônio Edificado de Aracaju’ de Adriana Dantas;

Villa Select: Rua Engenheiro Hernan Centurion, 760, Loja 03, Jardins

12/09 – Talk sobre a prática da gestão de escritórios com o arquiteto Thiago Perez.

