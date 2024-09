Exposição ‘Serigy Design’ segue até o próximo dia 23 de setembro em Aracaju

Mostra com acesso gratuito acontece no RioMar Shopping e reúne peças de três estúdios sergipanos de criação

A exposição ‘Serigy Design’ abriu oficialmente a 1ª Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju (SADA) e segue no RioMar Shopping até o dia 23 de setembro. A mostra apresenta criações feitas pelos arquitetos e designers Amanda Aragão, Marcella Macedo, Lilia Duarte e Wesley Lemos, que exportam suas peças para todo o Brasil.

“A SADA busca movimentar a economia criativa de Sergipe, promover trocas de experiências, dar mais visibilidade aos nossos artistas, designers e arquitetos e aproximá-los da população em geral. Temos muita gente talentosa que os próprios sergipanos não conhecem”, afirma o idealizador da SADA, Jonatal Sousa.

O evento acontece no piso térreo do shopping, próximo à Marisa e Vila Trampolim. O acesso é gratuito e o funcionamento é, de segunda a sábado, das 10h às 22h e, aos domingos e feriados, 14h às 20h.

Três estúdios de Sergipe expõem suas peças no evento. As arquitetas sergipanas Amanda Aragão e Marcela Macedo, da Roc Arquitetura, apresentam a mesa de centro Gytekerú e explicam que suas criações representam um encontro entre a arquitetura contemporânea e a rica herança dos povos originários de Sergipe e do Brasil.

“Feita com mármores e cristais brasileiros, cada mesa reflete a fusão entre tradição e inovação, onde a robustez das formas homenageia a força ancestral, enquanto o design fluido incorpora a leveza da vida em harmonia com a natureza. Mais que funcionais, essas mesas são obras de arte que conectam o ambiente à história e à espiritualidade dos primeiros habitantes do Brasil, deixando a marca autoral e inconfundível do nosso Ancestralidade

A arquiteta Lilia Duarte, que tem peças do mobiliário sendo comercializadas por uma grande empresa nacional, é mais um destaque da exposição. Ela apresenta o banco Tribal, uma criação que resgata o DNA das tatuagens tribais, proporcionando uma liberdade criativa através de um elemento único.

“A liberdade é a grande referência das tatuagens tribais. Acredita-se que elas espantam energias ruins e atraem positividade para todos que habitam aquele local. Então, a peça traz na sua essência a liberdade de adequação aos mais diversos ambientes, com uma dinâmica alegre e criativa que toma conta do espaço no qual ele habita”, explica Lilia.

Dono de um olhar sensível, contemporâneo e criterioso quando o assunto é morar bem, o arquiteto Wesley Lemos também integra o elenco e assina a curadoria da mostra. No portifólio do sergipano, estão o móvel bar intitulado “Caipirinha” e a coleção Wura, produzida com a técnica vernacular do trançado de junco, material sustentável e natural. O nome da coleção significa ouro em iorubá que, em tradução livre, expressa também prosperidade e abundância.

“Acredito que o design sergipano vive um momento único. As peças que estão expostas aqui, no RioMar Shopping, estão sendo comercializadas em mais de 18 pontos de vendas do país. É o design sergipano sendo reconhecido nacionalmente”, celebra Lemos.

SADA

A Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju acontece, simultaneamente, em 15 pontos da cidade: Caderode, Colortex (Green House), Complementu’s Home, Conceito Casa Planejados, Desjoyaux e Cabbana, Fast Frame, Galeria Mário Britto, JNunes Acabamentos e Iluminação, Le Vanille, M Depósito de Arte, RioMar Shopping, SC Home, Verezza Móveis, Via Millano e Villa Select, além do encerramento no Teatro Tobias Barreto. Nestes locais são realizadas exposições, oficinas, intervenções artísticas e rodas de conversa gratuitas.

O evento vai sortear, entre os visitantes, duas diárias no Ritz Lagoa da Anta, em Maceió (AL), em parceria com a ATM Viagens. Para concorrer, basta percorrer todo o circuito criativo e realizar check-in a partir de QR code instalado nas lojas participantes. Após concluir o roteiro, o visitante recebe um número da sorte para concorrer ao prêmio pela extração da loteria federal de 28 de setembro.

O encerramento da SADA acontece no dia 23 de setembro, às 18 horas, com palestra do renomado arquiteto Paulo Niemeyer, lançamento do Anuário ArteAmbiente e entrega do Prêmio ArteAmbiente. Os interessados em participar devem entrar em contato pelo WhatsApp 79 99828-9452 e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$250, que dará acesso aos três eventos. Estudante paga meia entrada (sem o anuário).

A Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju tem o apoio institucional da Associação Brasileira de Designers de Interiores (ABD) e do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), patrocínio do RioMar Aracaju e Villagres, além de contar com a parceria da ATM Viagens.

Serigy Design

O quê? Exposição de peças do mobiliário assinadas por três estúdios de criação sergipanos.

Quando? Até 23 de setembro. Segunda a sábado, 10h às 22h. Domingos e feriados, 14h às 20h.

Onde? Piso térreo do RioMar Shopping (em frente à Vila Trampolim) – Av. Avenida Delmiro Gouveia, 400, Coroa do Meio, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Paulo Henrique | Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação