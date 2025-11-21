Expresso Fasc da Prefeitura de Aracaju é elogiado por oferecer transporte gratuito

A Prefeitura de Aracaju deu início nesta quinta-feira, 20, à operação do Expresso FASC, serviço de transporte gratuito que está levando o público ao 40° Festival de Artes de São Cristóvão. Os ônibus estão circulando em rota direta entre Aracaju e São Cristóvão durante os quatro dias do evento, que segue até domingo, 23, e contam com acompanhamento da Guarda Municipal tanto na saída quanto no retorno dos foliões. A iniciativa foi bem recebida pelo público, que elogiou a facilidade de acesso, o conforto dos veículos e a oferta de horários ampliados.

Para a estudante Samea Mirele Oliveira, de 23 anos, a medida reforça o caráter inclusivo do festival. “Eu acho que é uma iniciativa muito importante porque o Festival de Arte de São Cristóvão é feito para difundir a cultura, sobretudo a cultura popular no estado de Sergipe. Então, o fato de ter programação gratuita, arte pública e ainda mais o transporte para facilitar que todas as pessoas estejam presentes, possam ter essa oportunidade, é uma coisa a mais. Isso faz com que as pessoas não tenham mais dificuldades de ir ou implicações que façam elas desistirem”, disse.

A fisioterapeuta Leiça Pereira, de 30 anos, destacou o conforto e a segurança como pontos essenciais. Ela aprovou a existência de mais de um ponto de partida para os ônibus. “Muito interessante essa iniciativa. Achei interessante também que tem mais de um local pra sair. Eu moro aqui, nessa avenida, e fiquei na dúvida se iria pelo ponto da Atalaia ou do DIA. Gostei muito, achei que isso fomenta a cultura na cidade e incentiva os jovens a participarem mais. Porque a gente vai com segurança e ainda no geladinho. Gostei muito”, comentou.

As partidas acontecem em horários diferenciados ao longo da programação. Nos dias 20 e 21, os ônibus saem às 18h, 19h, 20h e 21h. Nos dias 22 e 23, os horários passam para 12h, 14h, 16h, 18h, 19h30 e 20h30. O retorno para Aracaju ocorre a partir da Rua Vinte e Quatro, em São Cristóvão, com saídas às 0h, 1h, 2h e 3h da manhã.

Os ônibus climatizados, operados pela empresa Atalaia, partem de três pontos estratégicos: Avenida José Carlos Silva (lateral do Terminal DIA e Codise), Avenida Mamede Paes Mendonça (em frente à Rodoviária Velha) e Rua Juiz Moacir Sobral (próximo ao Terminal da Atalaia).

A estudante Ana Luiza Félix, de 18 anos, que soube do Expresso pelas redes sociais, comemorou principalmente a garantia de retorno. “Gostei muito de saber que vai ter ônibus para o retorno. Vou ficar atenta ao horário porque pretendo voltar nele”, disse. Para ela, a ação amplia a participação do público. “Uma excelente ideia para difundir mais a nossa cultura, fazer com que a gente tenha oportunidade de participar, de chegar a eventos como esse, que são importantes para o nosso estado.”

Estreante no FASC, o vendedor Luiz Henrique aprovou a segurança de chegar ao festival acompanhado de outros passageiros. “É muito bem-vindo porque, por exemplo, é a minha primeira vez indo. Eu não sei onde tenho que chegar, não sei onde ficam os locais. Então, ir com o pessoal que também vai utilizar esse serviço da prefeitura é muito bem-vindo, porque chegando lá eu não fico perdido. Dá tempo de fazer amizades até. E quando você disponibiliza um transporte gratuito, habilita pessoas que talvez não teriam dinheiro para ir. É um ponto muito positivo na gestão, e espero que continue assim nos próximos dias, porque está funcionando mesmo”, concluiu.

Confira o itinerário completo do Expresso Fasc clicando aqui .

Foto: Ronald Almeida/SecomPMA