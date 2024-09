Fábio abre vantagem de 12,5% sobre Dr Saulo em Nossa Senhora de Lourdes

À medida que se aproximam as eleições, o cenário parece definido em alguns municípios. É o caso de Nossa Senhora de Lourdes, no sertão sergipano. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Tabosa Quest Ltda, contratada pela Rede Rio FM, o candidato Fábio (PSD) tem 12,5% a mais que a intensão de votos por Dr Saulo (PT).

Na pesquisa estimulada, em que foi perguntado: “desses candidatos apresentados, em quem o(a) senhor(a) votaria para Prefeito de Nossa Senhora de Lourdes?”. O candidato Fábio tem o favoritismo de 50,56% dos entrevistados, já Dr Saulo alcançou 38,06% das intenções, não sabe ou não responderam somam 9,97%, e brancos ou nulos 1,40%.

A pesquisa é registrada com número: SE-03401/2024, onde foram entrevistados 712 pessoas, acima de 16 anos e eleitores da sede e de diversas comunidades de Nossa Senhora de Lourdes, no período de 26 a 29 de agosto de 2024. A margem de erro de 3,46 pontos percentuais para mais ou para menos e um nível de Confiança de 95%.

“Estou muito feliz! Isso reflete o que temos visto nas ruas, e mostra que os lourdenses reconhecem o trabalho do nosso grupo, que fez com que o município seja destaque na região, com índices de desenvolvimento bem superior aos municípios circunvizinhos. As pessoas sabem que temos uma linda história. Outra questão importante, tem sido que estamos realizando uma campanha bonita, com propostas, com o envolvimento das pessoas e isso tem conquistado cada vez mais as pessoas”, destacou o candidato Fábio Andrade.

