Fábio Andrade Assina Carta de Compromisso com Educação e Professores em Lourdes

Fábio Andrade, candidato a prefeito de Nossa Senhora de Lourdes, firmou um compromisso importante com o futuro da educação no município ao assinar a “Carta Compromisso com o Sintese” – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial do Estado de Sergipe. Este ato reforça sua dedicação em manter e aprimorar o nível educacional que já faz de Nossa Senhora de Lourdes um dos municípios com o melhor Índice de Educação da DR’E 7.

“A educação deve ser um pilar central para qualquer gestor que deseja ver sua cidade prosperar. Nosso município já alcança excelentes resultados na área, mas precisamos sempre avançar. Por isso, estou comprometido com novas ações que vamos desenvolver durante o nosso mandato, garantindo que a educação de Lourdes continue a melhorar e a transformar vidas,” declarou Fábio Andrade ao assinar a carta.

Entre as propostas do candidato, estão medidas que visam modernizar a infraestrutura escolar, qualificar os professores e aprimorar os materiais didáticos utilizados nas salas de aula. Além disso, Andrade destaca que o desenvolvimento educacional será a base para impulsionar a economia local, preparando os jovens de Nossa Senhora de Lourdes para o mercado de trabalho e estimulando a inovação na região.

A assinatura da carta de compromisso com o Sintese reforça a importância de manter o diálogo aberto e produtivo com os professores, que são os principais responsáveis por fazer o sistema educacional funcionar. “Valorização dos profissionais da educação e a oferta de condições de trabalho adequadas são essenciais para que possamos seguir avançando,” afirmou o candidato.

Fábio Andrade encerrou sua fala destacando a importância do voto para consolidar o desenvolvimento contínuo de Nossa Senhora de Lourdes. “Com a educação cada vez melhor, o progresso é certo. Por isso, peço o voto de confiança dos cidadãos de Lourdes para que possamos, juntos, construir um futuro ainda mais promissor para nossa cidade.

Fonte e foto assessoria