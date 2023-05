Fábio Henrique destina veículo para Creche Solidária Almir do Picolé

Através de uma emenda parlamentar, o ex-deputado federal Fábio Henrique (UB) fez a entrega à ação solidária creche Almir do Picolé, em Nossa Senhora do Socorro, um veículo zero km para ajudar no trabalho social da instituição. A creche fica na Piabeta e vive de doações de empresas e pessoas físicas, atendendo a mais de 100 crianças carentes do município. Elas participam de atividades de educação e têm direito à alimentação. Além desse acompanhamento, a entidade também presta um grande serviço social junto aos pais.

“Fiquei muito feliz com as palavras de Almir do Picolé, quando reforçou o cumprimento da nossa promessa em destinar esse veículo para a sua creche, e lembrou do nosso mandato de prefeito de Socorro, quando calçamos a rua da creche e dávamos apoio ao trabalho social, com ajuda nos eventos, pagamento dos funcionários, nos funerais de pessoas pobres e outras ações”, destacou Fábio Henrique.

Durante a entrega também estavam presentes o superintendente da Codevasf, Marcos Alves, a senhora Jacirene, que é presidente da entidade, Marcondes da assessoria jurídica, Almir Júnior, filho de Almir do Picolé e vários funcionários da creche. “É gratificante ver que o nosso mandato continua levando benefícios para Sergipe e, em especial, à população de Nossa Senhora do Socorro. Foram quatro anos intensos, sempre buscando o melhor para a nossa gente”, afirmou o ex-deputado federal.

Fonte e foto assessoria