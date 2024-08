Fábio inaugura posto do Detran-SE em Canindé de São Francisco

Unidade disponibilizará mais de 30 serviços para a cidade e região circunvizinha, como a emissão de CNH e vistoria

O governador Fábio Mitidieri inaugurou nesta sexta-feira, 9, o posto de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran), José Juca Honorato, o ‘Seu Juquinha’, em Canindé de São Francisco, no alto sertão sergipano. “Este pólo era uma cobrança antiga, um anseio da população. Serão mais de 30 serviços colocados à disposição para a população de Canindé e toda região vizinha”, anunciou o governador.

O posto fica no km 52 da rodovia SE-230, no trevo de Canindé. “É uma satisfação imensa para nós, enquanto Detran, estarmos aqui neste momento, inaugurando uma unidade nova, junto ao nosso governador. Tudo que se relaciona a serviços de habilitação, veículos e infrações, Canindé poderá resolver por aqui, a partir de agora”, celebrou a diretora do Detran, Naleide de Andrade.

O ‘Seu Juquinha’ disponibilizará para Canindé e região o acesso a mais de 30 serviços: informações sobre exames médicos, prova teórica, pontuação e biometria durante o processo de formação de condutores; solicitação de requerimento de renovação; emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA) e Certificado de Licenciamento Anual Eletrônico (CRLV-E); autorização para Transferência de Propriedade Eletrônica ou Recibo de Venda (ATPV-E); atualização de endereço; comunicação de venda e vistoria de veículos particulares e públicos, entre outros. De acordo com a gerência de atendimento, os serviços serão liberados gradativamente.

José Juca Honorato

O novo posto de atendimento do Detran-SE levará o nome do sergipano José Juca Honorato, mais conhecido como ‘Seu Juquinha’. Nascido em Itabi, mudou-se para Canindé de São Francisco na década de 1960, onde se dedicou à agricultura e à criação de animais no povoado Capim Grosso. Além disso, ele se destacou por serviços prestados à comunidade. Seu Juca faleceu em 19 de maio de 2024.

Foto: Arthur Soares