FÁBIO ACOMPANHA INÍCIO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EM POÇO REDONDO

O governador Fábio Mitidieri acompanhou o início das obras para implantação de Adutora de Água Tratada em Poço Redondo, a fim de ampliar o acesso à água tratada e fortalecer o abastecimento do município.

O projeto consiste na implantação de uma tubulação de 14 km que conectará a Estação de Tratamento de Água, no Povoado Curralinho, ao reservatório da cidade. A obra contemplará 33 mil habitantes e é executada pela Iguá Sergipe, um investimento de R$ 20 milhões.

O novo sistema vai otimizar abastecimento na sede do município, além de povoados próximos, permitindo a desvinculação de Poço Redondo da Adutora do Alto Sertão, gerando autonomia à cidade em relação à oferta de água.

Também no alto sertão, está em processo de implantação a Adutora do Leite. O projeto, de 100 quilômetros de extensão, abrangendo os municípios de Canindé de São Francisco a Nossa Senhora da Glória, pretende desenvolver a pecuária leiteira a partir do abastecimento de água, que será captada pela Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), no rio São Francisco.