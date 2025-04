Fábio Mitidieri anuncia que Propriá receberá investimentos do Governo do Estado

O governador Fábio Mitidieri afirmou que, no próximo mês, realizará uma visita a Propriá para anunciar alguns benefícios e investimentos que serão feitos no município pelo Governo de Sergipe.

A notícia foi dada na manhã desta terça-feira, 28, em Brasília, durante encontro com o prefeito Luciano de Menininha, que também está na capital federal em busca de recursos para atender demandas do município do Baixo São Francisco.

“Têm coisas boas para Propriá e espero já no próximo mês estar anunciando alguns benefícios e investimentos para o município”, disse o governador.

Na oportunidade o prefeito agradeceu ao governador pela disposição em levar investimentos para o município. “A gente fica feliz com esta notícia dada pelo governador e aproveito para reiterar que contamos também com a parceria com o Governo do Estado para que possamos reconstruir e promover o desenvolvimento de Propriá”, afirmou Luciano de Menininha.

