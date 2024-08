Fábio Mitidieri anuncia R$ 1,8 milhão para obras em Brejo Grande

O município de Brejo Grande, localizado no baixo São Francisco, se tornou o centro de grandes investimentos e ações governamentais durante a 33ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’, nesta sexta-feira, 23. Com a presença do governador Fábio Mitidieri, o município, que recebeu R$ 1,8 milhão em investimentos, além dos mais de 160 serviços ofertados pela administração pública estadual, foi transformada simbolicamente na capital administrativa de Sergipe por um dia, reforçando a importância da integração entre governo e população.

Durante o ‘Sergipe é aqui’, foram assinadas autorizações para a execução de 5 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica e 10 mil metros quadrados de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município e no povoado Brejão. “Essas obras são um passo importante para melhorar a infraestrutura de Brejo Grande, trazendo mais conforto e segurança para a população”, destacou Fábio Mitidieri.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Igor Albuquerque, detalhou os investimentos de infraestrutura no município. “Brejo Grande foi beneficiado com a autorização para a execução de 10 mil metros quadrados de pavimentação em paralelepípedo, tanto na sede do município quanto no povoado Brejão. Esse projeto representa um investimento de aproximadamente R$ 1,4 milhão. Além disso, serão aplicados 5 mil metros quadrados de asfalto em diversas ruas, com um investimento de cerca de RS 400 mil. No total, estamos destinando cerca de R$ 1,8 milhão para essas obras, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento urbano da região”, frisou.

Além das obras de pavimentação, Fábio Mitidieri assinou o Decreto de Transferência da Capital, tornando Brejo Grande a capital administrativa de Sergipe por um dia, uma ação que simboliza a importância de levar o governo para mais perto do povo. O gestor também assinou o Termo de Cooperação do ‘Sergipe é aqui’ com o município de Nossa Senhora de Lourdes, que sediará a 34ª edição do programa em 30 de agosto.

Rodovia SE-204

Antes de visitar os estandes do ‘Sergipe é aqui’, o governador Fábio Mitidieri acompanhou as obras de implantação da rodovia SE-204, que interligará os povoados Brejão e Saramen, através do entroncamento com a SE-200. A obra, que está em fase final, representa um investimento de quase R$ 14 milhões e é considerada essencial para o desenvolvimento econômico da região, facilitando o escoamento da produção agrícola e fortalecendo o turismo local.

“Visitamos a obra que está ligando Brejo Grande aos povoados Brejão e Saramem, já próxima da conclusão. Também licitamos uma nova estrada que conectará Brejo Grande a Pacatuba, criando toda uma rota turística. Essa rodovia, em conclusão, será crucial para o escoamento da produção agrícola, além de fomentar o desenvolvimento e gerar empregos. Isso demonstra a ação do governo na transformação da vida do baixo São Francisco”, destacou Fábio.

Na oportunidade, o prefeito de Brejo Grande, Clysmer Ferreira, expressou a gratidão pela obra de infraestrutura. “Essa obra é fundamental para fomentar o turismo e facilitar o escoamento da produção local, como camarão e arroz. A população de Brejo Grande é muito merecedora dessas melhorias, e as ações de pavimentação e desenvolvimento estão contribuindo significativamente para o progresso do nosso município”, destacou.

Serviços

A ação itinerante ‘Sergipe é aqui’, coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), já alcançou mais de 150 mil cidadãos em 32 cidades e, em Brejo Grande, os cerca de 8 mil habitantes tiveram acesso a mais de 160 serviços oferecidos por mais de 20 secretarias e órgãos estaduais. A estrutura foi montada no entorno da Escola Municipal José Moacir Mendonça e na sede da prefeitura, no centro da cidade.

O projeto ofereceu uma vasta gama de serviços à população, incluindo renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), exames médicos e odontológicos, palestras sobre diversos temas, vacinação, emissão de documentos como CPF, RG e ID Jovem, orientações jurídicas, cadastro na tarifa social, recadastramento da tarifa rural, troca de titularidade, negociação de débitos com o Procon, e até serviços de castramóvel.

Com rica história e economia ligada à carcinicultura e às comunidades quilombolas, Brejo Grande viu um marco de avanços que vão além da infraestrutura. Para o prefeito Clysmer Ferreira, a presença do governo estadual reafirmou o compromisso de levar cidadania, desenvolvimento e serviços essenciais a todas as regiões do estado, especialmente as mais distantes da capital. “É uma imensa gratificação para o nosso município receber a 33ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’. A população foi amplamente beneficiada, especialmente com os serviços públicos, e estamos muito felizes porque Brejo Grande teve o maior número de emissões de RG”, ressaltou.

O governador destacou ainda que o ‘Sergipe é aqui’ é o maior programa do governo, com mais de 150 serviços oferecidos e uma média de 4 mil atendimentos por edição. A meta é alcançar 75 cidades.

“Estou muito feliz de estar outra vez em Brejo Grande, nesta cidade que estimo tanto. Agradeço ao prefeito Clysmer por fornecer toda a estrutura necessária para a realização deste evento. Hoje, já realizamos cerca de 400 atendimentos para emissão de RGs e agendamos mais 400 para a próxima semana, atendendo uma demanda recorrente da população”, concluiu Fábio Mitidieri.

Foto: André Moreira