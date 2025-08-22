Fábio autoriza obras para Graccho Cardoso no ‘Sergipe é aqui’ e investimentos  chegam a R$ 140 milhões

A 55ª edição do ‘Sergipe é aqui’, programa itinerante do Governo do Estado, foi realizada nesta sexta-feira, 22, em Graccho Cardoso, no médio sertão sergipano. A iniciativa é a maior da gestão estadual, levando mais de 160 serviços das mais diretas secretarias à população de cada cidade. Nesta 55ª edição, Graccho Cardoso se tornou oficialmente a capital sergipana por um dia, e teve obras autorizadas pelo governador Fábio Mitidieri, chegando a R$ 140 milhões investidos no município desde o início da gestão, em 2023.

Nesta edição do ‘Sergipe é aqui’, Fábio autorizou a pavimentação asfáltica e granítica de 10.000 metros quadrados (m²) de ruas do município, pleito antigo da gestão municipal, somando cerca de R$ 4,6 milhões. Além disso, o governador visitou as obras de restauração do segmento da Rodovia SE-170, no trecho entre Graccho Cardoso e Feira Nova, com extensão de 13,56 km e investimento total de R$ 25.720.490,20. Esta obra, atualmente 45% concluída, acontece por meio do programa Pró-Rodovias, e se soma à rodovia entre Graccho e Itabi, com 30% da obra concluída e investimento de R$ 39 milhões; e à rodovia entre Graccho e Aquidabã, que já teve edital da licitação publicado, com um valor de R$ 66 milhões.

“Graccho tem sido uma cidade muito beneficiada por ações do governo, já que demos ordens de serviços e iniciamos as obras de algumas rodovias. Só nisso, são R$ 130 milhões em investimentos. Mas, além disso, o prefeito me fez pedidos na área urbana, e por isso vamos trazer aqui mais alguns investimentos, com calçamento e pavimentação asfáltica. Isso traz mais qualidade de vida, tira as pessoas da poeira e da lama. O ‘Sergipe é aqui’ é um dia onde a gente celebra as ações, mas elas precisam perdurar. Por isso a gente fala de rodovias, pavimentação, saúde e educação”, afirmou o governador Fábio.

O chefe do Executivo estadual também destacou que, segundo dados do Ministério dos Transportes, Sergipe tem as melhores rodovias do Nordeste, e está entre os cinco estados com melhores rodovias no Brasil. Ele também detalhou algumas das obras realizadas pela gestão na área, e revelou que em setembro deve ser dada a ordem de serviço para a intervenção na rodovia que liga Nossa Senhora da Glória a Carira, no sertão sergipano.

“Fiz questão de passar em algumas obras, inclusive fiscalizando a rodovia que liga Graccho a Feira Nova, que está 45% concluída. É uma rodovia larga, com 10 metros de pavimento, uma construção diferenciada por ser rota de escoamento de produção, e precisa ter uma estrutura robusta. São muitas rodovias no estado, todas iniciadas. Em setembro devemos dar a ordem de serviço da rodovia que liga Glória a Carira, que precisa ser recuperada. Por isso somos considerados pelo Ministério do Transporte o estado que tem as melhores rodovias do Nordeste, e entre as cinco do Brasil”, acrescentou.

Em relação à pavimentação, ao longo da gestão, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), já foram implantados 45 mil m² de pavimentação asfáltica e 15 mil m² de pavimentação granítica. Somados, são R$ 10,5 milhões somente em pavimentação para Graccho Cardoso desde o início da administração, que ao lado das rodovias, atingem cerca de R$ 140 milhões investidos no município.

“Tudo isso mostra que o Governo de Sergipe está sempre presente e atuante, trazendo benefícios para a população do município e de toda a região. Desde o início da gestão do governador Fábio Mitidieri, já fechamos uma conta de quase R$ 140 milhões de investimentos aqui. Comparando com o orçamento de Graccho, que gira em torno de R$ 45 milhões, dá quatro vezes o orçamento da cidade com o investimento da gestão. Isso é nossa preocupação com a região e com Sergipe”, ressaltou o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas.

‘Sergipe é aqui’

Todos estes investimentos foram anunciados durante a 55ª edição do ‘Sergipe é aqui’, que transformou Graccho Cardoso na capital sergipana por um dia. Por meio do projeto, o Governo do Estado disponibiliza mais de 160 serviços da administração pública. O programa é coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), e já contemplou cerca de 250 mil pessoas, com média superior a 4 mil atendimentos por edição.

O prefeito de Graccho Cardoso, Cassinho de Quixabeira, agradeceu ao Governo de Sergipe pelos serviços levados à cidade. Ele ressaltou que, por se tratar de uma cidade pequena, com cerca de 6 mil habitantes e a 118 km da capital Aracaju, a parceria entre Estado e município é fundamental para o desenvolvimento local e atendimento à população.

“Primeiramente, agradeço a Deus por este dia, e ao nosso governador Fábio, por trazer ações na área da saúde, educação, esporte e diversos órgãos. É importante que o Governo continue fazendo isso, porque faz com que a economia do nosso estado cresça, e principalmente do nosso município, que é pequeno. Sem o Governo do Estado, o nosso município não se desenvolve. Então, é muito importante a parceria com a Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso. Só temos a agradecer”, afirmou Cassinho.

O objetivo do ‘Sergipe é aqui’ é chegar aos 75 municípios sergipanos atingidos até o final da gestão. Além disso, é uma forma de humanizar o governo, aproximando-o da população para ouvir as demandas diretas e urgentes. “É uma chance de conversar, dialogar e trazer serviços essenciais. Muitas vezes, as pessoas levavam um bom tempo para conseguir um serviço; alguns estão há anos esperando, e agora terão o serviço quase na porta de casa. Em nome do Governo do Estado, agradeço ao prefeito Cassinho e a todos os servidores municipais, por nos ajudar a trazer esse grande programa, que beneficia a cidade e só acontece em parceria”, ressaltou Fábio Mitidieri.

O programa itinerante foi pensado por Mitidieri antes mesmo de assumir como governador, e sua execução tem sido altamente satisfatória. Foi o que destacou o secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo. “Este é o maior programa de interiorização de serviços da história de Sergipe, que foi concebido e pensado pelo governador Fábio antes mesmo de assumir o seu mandato, identificando a necessidade de aproximarmos a gestão pública estadual da população sergipana. Sempre que o governador vem ao município, também chegam boas novas, com obras que vêm para desenvolver o estado”, enfatizou.

A população também celebrou a chegada do ‘Sergipe é aqui’ e fez uso dos mais de 160 serviços ofertados. É o caso da aposentada Marluce Santos, que renovou sua carteira de identidade, e aproveitou para fazer exames de saúde na Carreta da Mulher. “Eu vim pela oportunidade de renovar minha carteira de identidade, pois está vencida, e sem ela não faço nada. Para mim está maravilhoso. Minha filha está trabalhando, eu vim no lugar dela e consegui. Também pude buscar diversas consultas, que são muito importantes”, contou ela.

O serviço específico de emissão de carteiras de identidade foi um dos mais procurados em Graccho Cardoso. Por isso, o Instituto de Identificação trabalhou com uma equipe reforçada. “Viemos com a capacidade de atender até 600 pessoas, mas se esse número exceder, há um compromisso do Governo do Estado em retornarmos à cidade. Nossa média de atendimento gira em torno de 450 a 500 pessoas por edição, o que ultrapassa a capacidade de atendimento de cinco ou seis unidades espalhadas pelo interior”, destacou Jenilson Gomes, diretor do Instituto de Identificação.

Neste ano de 2024, o programa itinerante já passou por Neópolis, Monte Alegre de Sergipe, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Arauá, Malhador, São Domingos, Simão Dias, Lagarto, São Francisco, Rosário do Catete, Feira Nova, Pedra Mole, Nossa Senhora do Socorro, Aquidabã, General Maynard, Poço Redondo e, agora, Graccho Cardoso.

Ao final, foi assinado um termo de compromisso com o município de Salgado, que receberá a 56ª edição do ‘Sergipe é aqui’.

Mais visitas

O ‘Sergipe é aqui’ teve sua estrutura montada no entorno do Colégio Estadual Manoel Alcino do Nascimento, que recentemente foi completamente climatizado, com um investimento de mais de R$ 325 mil no aumento de carga e instalação de 23 aparelhos de ar-condicionado. Por isso, o vice-governador e secretário de Estado da Educação (Seed), Zezinho Sobral, esteve presente e aproveitou para fiscalizar o estado da escola.

“O Manoel Alcino, aqui em Graccho Cardoso, é uma das escolas que nós climatizamos. Ela recebeu uma minirreforma, porque além de reforçar a parte elétrica, nós fizemos vedação, instalamos basculante e forro, trocamos o mobiliário, instalamos novos equipamentos. Estamos muito felizes com esse momento. Visitamos a escola, verificamos tudo que está acontecendo e saímos satisfeitos”, disse Zezinho.

Além disso, Zezinho confirmou que a 78ª entrega de escola nova ou reformada na atual gestão será realizada na próxima terça-feira, 26: o Centro De Excelência Profª Maria Ivanda De Carvalho Nascimento, no bairro 18 do Forte, em Aracaju. Também serão entregues os kits para a segunda turma do ‘Sergipe no Mundo’, que promove intercâmbios educacionais para estudantes da rede pública estadual em diversos países.

“Ajustamos com o governador Fábio a entrega da 78ª escola, o Centro de Excelência Maria Ivanda, quando também vamos entregar os kits do ‘Sergipe No Mundo’, em que 50 meninos e meninas irão viajar. É uma dinâmica intensa, uma atividade gigantesca, a gente não para. Seguimos acelerando, fazendo, entregando, cuidando do pedagógico e da aprendizagem, dando oportunidades e cuidando da educação inclusiva. Estamos muito felizes com esse momento da educação sergipana”, completou Zezinho.

Foto: Reinaldo Moura