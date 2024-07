Fábio Mitidieri autoriza reforma do Ginásio Desportista Reinaldo Moura em Japaratuba

A 31ª edição do programa itinerante levou mais de 170 serviços da administração pública para japaratubenses

O município de Japaratuba recebeu nesta quinta-feira, 25, a 31ª edição do ‘Sergipe é aqui’, que disponibilizou a assistência da administração pública e diversos benefícios para a população do leste sergipano. O governador Fábio Mitidieri destacou que este é um dos grandes programas do governo do Estado, que leva até a população serviços que a população do interior do estado precisa.

De acordo com o governador, são mais de 170 serviços ofertados por edição, mais de 140 mil atendimentos nas 30 edições anteriores, uma média de 5 mil atendimentos por município. “Isso mostra a importância desse evento que humaniza a gestão, aproxima as pessoas do governo e faz com que a gente possa ver in loco tudo aquilo que a administração estadual pode proporcionar de bom para as pessoas, trazemos também novidades, obras de infraestrutura como calçamento, pavimentação, além de manifestações culturais”, comentou.

Após visitar e acompanhar os serviços oferecidos, Fábio Mitidieri assinou autorização para conclusão da construção do Ginásio Desportista Reinaldo Moura, por meio do Programa Acelera Sergipe, com investimento de R$ 2.006.690,92; autorização para pavimentação asfáltica de 10 mil m² de ruas de Japaratuba; pavimentação em paralelepípedo de 10 mil m² de ruas do município e recapeamento asfáltico de 9.360 m² de ruas do Povoado Lagoa Redonda, no município de Pirambu.

Além disso, a ida do governador ao município foi para assinar a execução de serviço para pavimentação asfáltica na avenida principal do povoado Lagoa Redonda, com extensão de 1,3 km e 9.360 m². No total, serão investidos R$ 734.969,40.

A realização das edições do ‘Sergipe é aqui’ conta com a parceria dos municípios participantes e em Japaratuba não foi diferente. A prefeita Lara Moura agradeceu ao Governo do Estado por levar toda estrutura governamental para atender a população de Japaratuba. “Importante dizer que não são só os serviços que vêm para o nosso município. A gente está falando de qualidade de vida, de ordem de serviços que foram assinadas e que foram anunciados vários projetos importantes para o nosso município. Gratidão”, expressou.

Inauguração

Entre os anúncios feitos pelo governador durante o ‘Sergipe é aqui’ está a entrega do Estádio Mendonção no município de Itabaiana. Fábio confirmou que a casa dos torcedores tricolor já tem data para a sua inauguração, no dia 30 de julho. “Todos os fãs do Itabaiana podem ir lá para visitar as instalações juntamente comigo e a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, obviamente, para entregar um Mendonção lindo, reformado, com gramado tapete que Itabaiana precisa”, convidou.

Serviços ofertados

As ações desta edição aconteceram no entorno da Escola Municipal Emiliano Nunes de Moura e na sede da Prefeitura Municipal, no centro da cidade. Entre os serviços ofertados destacam-se atendimentos de saúde, como consultas médicas e exames; emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento, óbito; agendamento e emissão da carteira de identidade; acesso à Tarifa Social da Deso; castração de animais; serviços do Detran/SE; orientações jurídicas; atividades de lazer e cultura; e outras ações da estrutura governamental. Mais de 20 Secretarias de Estado e diversos órgãos da administração pública estadual estão envolvidos no projeto.

O programa Itinerante tem o objetivo de aproximar o Governo do Estado do cidadão. Em razão disso, na data, acontece a transferência simbólica da capital para o município do interior que recebe o ‘Sergipe é aqui’. A previsão é que o próximo município a ser sede do estado por um dia seja Canindé de São Francisco.

ASN – Foto: César de Oliveira