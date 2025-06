Fábio Mitidieri celebra 50 edições do ‘Sergipe é aqui’ em Pedra Mole e investimentos de R$ 34 milhões

O governador Fábio Mitidieri transformou, nesta quarta-feira, 11, o município de Pedra Mole na capital sergipana por um dia, durante a 50ª edição do ‘Sergipe é aqui’. A ação marcou não apenas a oferta de mais de 160 serviços públicos à população, mas também a entrega de investimentos e obras que reforçam o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento dos municípios do interior.

Com cerca de 3 mil habitantes, segundo o último Censo do IBGE (2022), Pedra Mole vivenciou uma quarta-feira histórica. Além dos atendimentos à população no entorno do Centro de Excelência Augusto Franco, o governador Fábio Mitidieri realizou a assinatura do decreto de transferência simbólica da capital para Pedra Mole e a sanção da lei que reconhece a tradicional Festa do Vaqueiro como Bem de Interesse Cultural do Estado, proposta pelo deputado estadual Adailton Martins.

Na ocasião, Fábio Mitidieri autorizou a execução de 10 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. Também foi oficializado o Termo de Cooperação entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro para a realização da 51ª edição do ‘Sergipe é aqui’, agendada para o dia 4 de julho.

O governador também visitou obras já concluídas, como os 1.800 metros de pavimentação em paralelepípedo, e adiantou que novas intervenções estão previstas, investimentos que somam R$ 34 milhões.

O chefe do Executivo estadual celebrou o alcance da 50ª edição do programa, destacando a relevância do programa. “Muito feliz de estar aqui em Pedra Mole. Na 50ª edição do ‘Sergipe é aqui’ é o maior programa do nosso governo. Estava agora conversando com o prefeito Zé Augusto, agradecendo, porque o programa precisa da participação dos municípios. Pedra Mole hoje é a capital do Sergipe e recebe mais de 160 serviços, toda a estrutura do nosso governo, além de investimentos”, afirmou.

O gestor também falou sobre a interiorização de programas como o Opera Sergipe, que oferece cirurgias de alta demanda, como bariátrica, endometriose e de mama. “Dentro do ‘Sergipe é aqui’, a gente traz os programas do governo para o evento. E sexta-feira, por exemplo, vamos inaugurar o primeiro serviço de hemodinâmica da história do Sergipe no serviço público. Ontem já foi feito o primeiro cateterismo no Huse. Fiquei feliz demais”, comemorou.

O prefeito José Augusto de Andrade agradeceu pela realização da edição no município. “Hoje é um dia muito importante para nós, pedramolenses. Toda a população esperava esse momento com ansiedade. O governador trouxe os serviços que nosso povo precisa e ainda anunciou mais obras. Já temos obras em andamento, mas ele vai deixar ainda mais. A principal será a nova via que ligará Pedra Mole à rodovia entre Pinhão e Simão Dias, beneficiando diretamente nosso município”, declarou.

Cidadão Pedramolense

Durante o evento, o governador recebeu o Título de Cidadão Pedramolense, proposto pela vereadora Aline, que agradeceu pelos investimentos recebidos. “É magnífico o que está sendo feito pela nossa pequena e amada Pedra Mole. Agradeço em especial ao governador pela forma humilde e humana com que vem governando. O Opera Sergipe vem fazendo um trabalho incrível. O Prato do Povo vai ficar na história. A nossa palavra é gratidão: por tudo que foi feito e por tudo que ainda vamos pedir”.

Serviços e cidadania

A 50ª edição do ‘Sergipe é aqui’ levou à população de Pedra Mole atendimentos de saúde, como consultas e exames, emissão de documentos, orientação jurídica, castração de animais, acesso à tarifa social da Deso, além de atividades culturais e de lazer. Mais de 20 secretarias e órgãos estaduais participaram da ação, beneficiando centenas de moradores.

Desde sua criação, o programa já passou por 50 municípios sergipanos, com mais de 230 mil atendimentos realizados. Em 2025, cidades como Neópolis, Monte Alegre, Malhador, Lagarto e Rosário do Catete já foram contempladas. A meta do Governo é atingir todos os 75 municípios de Sergipe até o fim da atual gestão.

Com forte tradição na agricultura, especialmente na monocultura do milho, Pedra Mole também se destaca no artesanato e na cultura vaqueira, agora oficialmente reconhecida como patrimônio estadual. Somando obras autorizadas, licitadas e previstas, os investimentos do Governo do Estado no município já ultrapassam R$ 34 milhões.

As ações contemplam áreas como Infraestrutura: pavimentação asfáltica e cobertura da quadra esportiva; Saneamento: com R$ 2,5 milhões para abastecimento de água e esgotamento; Emprego e renda: com cursos profissionalizantes; Saúde: 23 cirurgias realizadas pelo Opera Sergipe; Educação: programas de alfabetização e premiação a escolas destaque; Assistência social: benefícios e refeições distribuídas pelo Prato do Povo.

Foto: Reinaldo Moura