Fábio e Esmeralda Cruz iniciam novas obras em Carmópolis

O governador Fábio Mitidieri e a prefeita Esmeralda Cruz iniciaram ontem (4/7) as obras de pavimentação asfáltica do conjunto habitacional Fernando França, no povoado Aguada, em Carmópolis. As obras contemplam mais de 40 ruas, constroem uma nova praça, beneficiam diretamente mais de mil pessoas e representam investimentos de cerca de 2 milhões de reais.

Outras obras

O município de Carmópolis está sendo beneficiado também com várias outras obras do governo do estado. As reformas do Monte Carmelo, Balneário da Mangueira, Porto de Aguada, construção de quadra de esportes, reformas de prédios públicos, pavimentação de bairros, manutenção de hospital 24 horas, escolas, distribuição de cestas básicas e outros importantes benefícios sociais somam até agora investimentos no valor de cerca de 50 milhões de reais.

Muitos aplausos

Durante a solenidade de assinatura da ordem de serviço e de imediato início das obras, em Aguada, o governador Fábio Mitidieri foi muito aplaudido pela população. A prefeita Esmeralda disse que Fábio “merece todas as homenagens por que tem sido um grande amigo de Carmópolis, um verdadeiro pai do nosso povo, fazendo obras e promovendo ações sociais que seriam impossíveis de realização sem o seu apoio e sem o patrocínio do governo do estado”.

O governador disse em seguida que Carmópolis já ajudou muito à economia de Sergipe e do Brasil com as riquezas do seu subsolo e que, agora, merece todas as atenções do governo do estado.

A um mal educado militante da oposição local que tentou tumultuar a cerimônia e atabalhoadamente perguntou ao governador se o SAAE sairia ou não de Carmópolis, o governador respondeu firme: “a vontade do povo de Carmópolis sempre será respeitada e você nunca vai sentir faltar d’água na sua torneira e nem aumento da tarifa no seu bolso”. As pessoas presentes vibraram e aplaudiram o governador e civilizadamente enxotaram o provocador do local.

A prefeita Esmeralda, então? confirmou mais uma vez: “… o SAAE não sai”.

Ambos, mais uma vez, foram muito aplaudidos por centenas de pessoas presentes à cerimônia.

Fonte e foto assessoria