Fábio Mitidieri leva R$ 5 milhões em investimentos para São Francisco na 47ª edição do ‘Sergipe é aqui’

O município de São Francisco, localizado no Baixo São Francisco, se tornou, simbolicamente, nesta terça-feira, 13, a capital do Estado com a realização da 47ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’. O governador Fábio Mitidieri cumpriu uma agenda intensa na cidade, com a entrega da reforma do Centro de Excelência João Dias Guimarães, que passou por uma ampla reestruturação. Além disso, o gestor autorizou novos investimentos e participou da prestação de serviços públicos gratuitos à população.

Criado para levar cidadania, inclusão e serviços do Governo diretamente às comunidades do interior, o Sergipe é aqui já percorreu mais da metade dos municípios sergipanos ao longo de dois anos. Em São Francisco, o evento foi realizado no entorno da Escola Municipal Leandro Maciel, onde a população teve acesso a mais de 160 serviços oferecidos por secretarias e órgãos estaduais. Os atendimentos incluíram emissão de documentos, exames de saúde, orientação jurídica, acordos de dívidas, vistoria veicular, vacinação, cadastro de medula óssea, entre outros.

“Feliz de estar em São Francisco, essa cidade maravilhosa, que, hoje, é a capital de Sergipe na 47ª edição do maior programa do nosso governo. O Sergipe é aqui é o governo itinerante que leva todos os serviços do Estado à população. São mais de 160 serviços por edição e, numa cidade como São Francisco, é como se toda a população estivesse aqui, pela relevância e importância da ação. Como sempre, não viemos de mãos vazias: trouxemos obras, benefícios e boas notícias para o povo”, afirma Fábio Mitidieri.

O governador fez questão de destacar o impacto concreto da ação em São Francisco. “Em poucas horas, mais de 400 pessoas haviam retirado suas identidades, oito foram encaminhadas para cirurgia bariátrica e reconstrução mamária pelo Opera Sergipe, 46 cartões do CMais foram entregues. Esses dados mostram como um programa como esse transforma a vida das pessoas, mesmo em cidades pequenas. Isso é cidadania na prática”, frisa.

O chefe do Executivo estadual também destacou a realização inédita de duas edições do programa na mesma semana. “Hoje, estamos aqui, e, na sexta-feira, a 48ª edição será em Rosário do Catete. É uma semana puxada, com estrutura grande, e agradecemos muito a parceria dos municípios para tornar tudo isso possível”, completa.

Investimentos

Durante o evento, foram assinadas autorizações para novas obras em São Francisco, objetivando a melhoria da qualidade de vida da população são-francisquense, como a pavimentação asfáltica e granítica no total de 10 mil m² de ruas na sede do município. Também foram incluídos no Programa Acelera Sergipe os seguintes projetos: cobertura e iluminação da quadra do povoado Nascença (R$ 940 mil); cobertura e iluminação da quadra da sede do município (R$ 920 mil); construção da quadra do povoado Piçarreira (R$ 1,2 milhão), totalizando R$ 3,1 milhões.

Ao comentar os investimentos, o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto Dantas, destacou a soma dos recursos aplicados em São Francisco. “Aproximadamente R$ 1,4 milhão em pavimentação, somados aos R$ 3,1 milhões do Acelera Sergipe. Antes mesmo do Sergipe é aqui, o Governo do Estado já havia concluído a pavimentação nos povoados Brejo e Nascença, com 6 mil m² de vias recuperadas. Totalizamos, assim, em torno de R$ 5 milhões investidos em infraestrutura, em São Francisco. Isso sem contar a reforma da escola estadual, a solução para o terreno vizinho e outros benefícios que estão chegando. A Sedurbi sozinha movimenta, este ano, mais de R$ 2 bilhões em obras em todo o estado”, reforça.

Foi firmado, ainda, um termo de cooperação entre o Sergipe é aqui e o município de Rosário do Catete, onde será realizada a próxima edição, nesta sexta-feira, 16 de maio.

Parceria

O prefeito de São Francisco, Eduardo Guimarães, agradeceu a presença do governador e destacou a importância do programa para a cidade.“É um dia ímpar para os são-francisquenses e, também, para as regiões vizinhas. Só temos a agradecer por essa gentileza de trazer projetos de infraestrutura para nossa cidade. São Francisco é uma cidade aconchegante, mas carente, que precisa desses investimentos. E o governador está aqui com Dudu, e Dudu está com o Fábio. Vamos transformar a cara de São Francisco”, declara o gestor municipal, que agradeceu ainda a autorização do projeto para recuperação de via no município.

Ações do Governo do Estado

Outras iniciativas do Governo de Sergipe no Baixo São Francisco também foram destacadas durante o evento. Entre elas, a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de São Francisco, executado pela Deso; a ampliação da carga horária em quatro escolas estaduais da região; e os investimentos em manutenção das unidades escolares das Diretorias Regionais de Educação 5, 6, 7 e 9. Ainda no município, o povoado Nascença, junto ao Brejo do Cajueiro, foi beneficiado com pavimentação asfáltica em 6 mil metros quadrados de vias, com investimento de aproximadamente R$ 440 mil.

Na área social, a população local vem sendo contemplada com programas como o Cartão Mais Inclusão, que já contabiliza 1.841 benefícios pagos; o Novo Lar; o cofinanciamento ao Fundo Municipal de Assistência Social; e o Prato do Povo, com mais de 32 mil refeições servidas na região.

Além disso, o Governo de Sergipe já investiu mais de R$ 200 milhões no Baixo São Francisco, promovendo melhorias significativas na infraestrutura da região. As ações incluem pavimentações urbanas, reestruturação de rodovias, urbanização de orlas e revitalização de espaços públicos, impactando positivamente a mobilidade, o turismo e a qualidade de vida da população. Entre os destaques, estão a recuperação da SE-204 em Japoatã, obras de urbanização em Neópolis e a pavimentação de rodovias em Brejo Grande e Pacatuba, totalizando mais de R$ 56 milhões só nesses dois últimos municípios.

