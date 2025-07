FÁBIO MITIDIERI PARTICIPA DA INAUGURAÇÃO DO ATAKAREJO EM ITABAIANA E DESTACA ATRAÇÃO DE EMPRESAS A SERGIPE

Nesta quinta-feira, 31, foi inaugurada mais uma loja do grupo Atakarejo em Sergipe, no município de Itabaiana, região agreste central do estado. O novo empreendimento faz parte da expansão da rede varejista em Sergipe, e conta com apoio direto do Governo do Estado, fortalecendo o comércio local e gerando centenas de empregos diretos e indiretos. O governador Fábio Mitidieri participou da solenidade de abertura, e destacou as oportunidades geradas pela prospecção de grandes grupos empresariais para o estado.

“Quero agradecer ao grupo Atakarejo, na pessoa do senhor Teobaldo, e do seu filho Gabriel. Eles tiveram muitas conversas conosco, onde apresentamos os números de Sergipe, o ambiente de negócios e a segurança jurídica do estado. Eles tomaram a decisão de vir e chegaram com investimentos vultosos. Quando somarmos todos os investimentos projetados do grupo até 2027, temos mais de R$ 1 bilhão de investimentos. Isso mostra que Sergipe hoje é um estado que capta investimentos, e tem atraído grandes empresas. O estado tem baixo endividamento, alta capacidade de pagamento, obras por todo lugar, e isso traz infraestrutura e desenvolvimento”, afirmou Fábio.

O governador também ressaltou a satisfação com o novo empreendimento, e o impacto positivo que a política de desenvolvimento traz para as futuras gerações. “Para mim é uma satisfação enorme ver a política pública funcionando. O governo é impessoal, as nossas ações enquanto gestor perduram. Atrair uma empresa como essa, tão desejada por outros estados, gerando emprego e renda, é bom para Sergipe e para Itabaiana. O que eu puder fazer para ajudar Sergipe, irei fazer, e os números mostram por si só que estamos vivendo um grande momento”, acrescentou.

A nova loja de Itabaiana conta com um investimento de R$ 50 milhões, gerando cerca de 300 empregos. Com ela, o Atakarejo amplia sua atuação, chegando a três unidades em Sergipe: a primeira, inaugurada em dezembro de 2024, em Aracaju; a segunda neste mês de julho, em Nossa Senhora da Glória; e a terceira, agora, em Itabaiana. Ao todo, são 41 unidades distribuídas entre Bahia e Sergipe.

A rede foi fundada em 1994 por Teobaldo Costa, que esteve presente na solenidade. Segundo ele, a expectativa é inaugurar ainda este ano novas unidades em Aracaju e nos municípios de Estância e Lagarto, chegando a mais de 2 mil empregos diretos e R$ 300 milhões investidos em 2025. Até o fim de 2027, a expectativa é que o Atakarejo invista R$ 1 bilhão no estado.

“Quando inauguramos qualquer loja, ficamos muito felizes, cumprindo nossa missão de gerar emprego, renda, contribuir para o crescimento e desenvolvimento da cidade, do estado, e reduzir o custo de vida da população. Quando a gente chega, além de trazer novos investimentos para a cidade, traz um preço bem menor. Com isso, toda a concorrência também baixa o preço, e quem ganha é o consumidor”, frisou ele, confirmando também que será aberto um centro de distribuição da rede em Sergipe.

Além disso, a chegada do Atakarejo a Itabaiana tem um significado especial: o pai de Teobaldo Costa é natural do município. “Chegar em Itabaiana tem um sentimento ainda melhor, porque foi aqui onde meu pai nasceu. Hoje eu dedico essa loja à memória dele, pois se estivesse aqui, ele certamente ficaria muito feliz”, disse emocionado.

Economia em alta

A chegada da rede ao município fortalece o comércio local e amplia as oportunidades de emprego na região, o que reforça ainda mais o momento positivo vivido pela economia sergipana. Desde 2024, Sergipe se encontra em um cenário positivo, com avanços expressivos em diferentes áreas, como serviços, comércio varejista, produção agropecuária e renda do trabalho. As ações do Governo de Sergipe, coordenadas por diversas secretarias estaduais, impactam diretamente na qualidade de vida da população sergipana.

Os dados apontam para um ciclo virtuoso de crescimento, impulsionado por estratégias que reforçam a arrecadação, ampliam investimentos e estimulam a geração de emprego e renda. Em 2025, por exemplo, o crescimento acumulado no setor de serviços foi de 7%, sendo o segundo estado no ranking brasileiro de crescimento entre as unidades da Federação, atrás apenas do Amazonas.

Além disso, Sergipe alcançou a menor taxa de desemprego da sua história, encerrando o último trimestre de 2024 com 8,4%, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua); e bateu recorde no número de postos de trabalho formais, superando 344 mil vagas com carteira assinada, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O foco do Atakarejo foi empregar majoritariamente a população local no novo empreendimento. Para que isso fosse possível, foram desenvolvidas parcerias com a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio de iniciativas como o ‘Programa Primeiro Emprego’ e a plataforma GO Sergipe, capacitando itabaianenses e demais da região para os postos necessários.

O secretário da Seteem, Jorge Teles, falou sobre este trabalho conjunto. “É um grande investimento que o governador Fábio Mitidieri conseguiu trazer para o estado de Sergipe. Serão 15 lojas abertas em todo o estado, além de um grande centro de distribuição, um investimento grandioso para o estado de Sergipe. A empresa contrata todos os seus produtos na região, além de toda a mão de obra. Há uma parceira do programa ‘Primeiro Emprego’, fornecendo mão de obra, além do apoio para contratações através do GO Sergipe. Cria-se um círculo virtuoso na nossa economia, de geração de emprego e renda, e novos investimentos, beneficiando vários setores”, afirmou.

Tal esforço foi reforçado por Teobaldo Costa, que relembrou as tratativas diretas com o governador Fábio para a chegada do Atakarejo. “Lá atrás, quando estávamos decidindo para qual estado ir, Fábio nos procurou. Ele apresentou o estado de Sergipe para nós, todas as oportunidades que o estado tinha a oferecer, o crescimento, cultura, e nos acolheu muito bem. É um Estado muito próspero, que tende a crescer, com um dos menores índices de violência do país, um povo trabalhador, renda per capita boa. Também escolhemos Sergipe pela segurança jurídica que o Estado dá. Agradecemos pela contribuição dele, por ter nos acolhido tão bem”.

Parceria

Para a realização de um empreendimento deste porte, também é necessário o apoio direto da gestão municipal. Neste sentido, Governo do Estado e prefeitura de Itabaiana estiveram lado a lado, fornecendo todos os benefícios necessários até a inauguração da unidade da rede.

Presente na solenidade, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, salientou a parceria com o Governo do Estado acima de alinhamentos políticos. “Tive a satisfação de receber o governador na prefeitura, e estive no seu gabinete também. Somos adversários, mas temos educação e nos respeitamos. Itabaiana está de portas abertas para o senhor, buscando investimentos para o nosso município”, disse ele.

“Enquanto governo, temos a obrigação de abrir as portas e trazer investimentos. Você tem a missão de desenvolver a cidade, e eu o estado. Há um respeito mútuo. Toda vez que governo e prefeitura dialogam, quem ganha é o povo”, afirmou o governador.

Ao final, Fábio Mitidieri também fez uma visita ao Supermercado Nunes Peixoto, no Centro de Itabaiana. O encontro consolidou o apoio do Governo do Estado à economia local. “Viemos para uma visita de cortesia e parabenizar por tanto sucesso. A gente se orgulha do trabalho que eles fazem ao longo de anos pelo povo de Itabaiana”, complementou.

Foto: Arthur Soares