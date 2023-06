Fábio Mitidieri prestigia abertura oficial do Arraiá do Povo 2023, na Orla

A Orla da Atalaia foi envolvida pelo espírito junino, reunindo cores, encantos, sabores e tradições para receber, oficialmente, a tão aguardada programação cultural do Arraiá do Povo 2023. Esperada com grande expectativa pelos sergipanos, a abertura da festividade aconteceu nesta quinta-feira, 1º, e contou com a presença do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri.

Promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da parceria entre a Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc) e a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), o Arraiá do Povo representa a coroação de um trabalho desenvolvido com muita dedicação e afinco ao longo de três meses. O objetivo deste esforço é promover o destino Sergipe, através da valorização da cultura e das raízes nordestinas.

Acompanhado pela primeira-dama, Érica Mitidieri, o governador teve a oportunidade de explorar as encantadoras casinhas da Vila do Forró, tradicional espaço cenográfico que abriga uma extensa programação cultural. Exemplo é o Coreto da Marluce, ação que celebra e preserva a essência do forró tradicional, com apresentação de trios pés de serra. Entre outras atrações da Vila, destaca-se o concurso de quadrilhas.

Fábio Mitidieri também prestigiou o Barracão da Sergipe, atração integrante das comemorações do Encontro Nordestino de Cultura 2023, no Arraiá do Povo. A iniciativa visa proporcionar uma experiência única de celebração das festividades juninas, evidenciando a riqueza cultural e a força do forró no estado.

“Está tudo muito lindo e é uma alegria ver a felicidade das pessoas. Tive a oportunidade de conversar com os sergipanos e com os turistas, e todos estão encantados não apenas com a beleza, mas também com a organização, a limpeza, a segurança e a presença constante da polícia. Para aqueles que ainda não vieram, podem trazer suas famílias com tranquilidade para desfrutar do São João. Aqui, temos uma abundância de cultura, arte e artesanato, além de um forró maravilhoso. Vale muito a pena vir, porque realmente é encantador. Sabemos que as pessoas estavam com saudades de um evento como este, que resgata nossa história e tradição”, disse o governador.

Fábio também enfatizou que o resultado desse trabalho é refletido na participação marcante da população, que atendeu ao chamado do Governo e veio prestigiar o Arraiá do Povo. “O sucesso de um evento como esse se deve a um conjunto de políticas continuadas e baseadas no planejamento, começando com a divulgação do nosso Calendário de Eventos, passando pela nossa participação em eventos nacionais para divulgar o nosso estado, e culminando com o anúncio dos 30 dias de São João”, afirmou o governador, realçando a importância desse evento para a cultura nordestina e reafirmando o compromisso do governo em valorizar as tradições juninas.

Segundo o governador, essa identidade fortalece o turismo, considerado a ‘indústria sem chaminé’, contribuindo para a geração de empregos imediatos. “O governo quer buscar cada vez mais promover essa identidade cultural e turística para impulsionar o desenvolvimento do estado. Diversos aeroportos e companhias aéreas brasileiras, por meio de suas revistas, estão divulgando Sergipe como o ‘País do Forró’, assim como nossos festejos juninos. Com isso, estamos criando uma tradição, uma história e uma cultura que despertem o desejo nas pessoas que não puderam vir neste ano, para que participem no próximo. Quero encorajar aqueles que estão aqui a divulgar e atrair mais pessoas, para que no próximo ano seja ainda melhor. Mas este ano está maravilhoso e a festa está apenas começando. É o primeiro dia de trinta dias de celebração.”

Abertura

Nesta primeira a noite de festa, o governador também prestigiou os shows realizados no Palco Rogério, que ficou pequeno para o talentoso sanfoneiro Erivaldo de Carira. Em seguida, foi a vez do cantor Dorgival Dantas subir ao palco para relembrar os clássicos do forró das antigas. E quem encerrou a festa com chave de ouro foi a banda Mastruz com Leite, encantando tanto os turistas quanto os sergipanos com o melhor do forró tradicional.

A sergipana e professora de português Jaime Monteiro, de 58 anos, expressou sua felicidade em estar celebrando sua sergipanidade no Arraiá do Povo. “A festa está muito bonita, muito organizada e com muita segurança, o que é fundamental. Eu adoro celebrar o São João e valorizar a cultura do Nordeste, a minha cultura”, disse.

Programação

Serão 30 dias de muita experiência cultural e homenagem à cultura nordestina com muito forró, delícias típicas e apresentações artísticas, envolvendo mais de 250 atrações. Entre elas, artistas locais, renomados nomes da música nacional e trios de forró. Os shows acontecem no Palco Rogério, situado na parte interna, e da animada Vila do Forró. Esta é composta pelo Barracão da Sergipe e pelo Coreto da Marluce, entre outros espaços. O Arraiá do Povo ocorrerá de terça a domingo, e as apresentações se iniciam a partir das 18h.

Foto André Moreira