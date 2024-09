Fábio Mitidieri vistoria canteiro de obra de Adutora do Curralinho

A adutora do Curralinho, anunciada em dezembro de 2023, começa a ganhar forma no município de Poço Redondo. O governador Fábio Mitidieri vistoriou a chegada de equipamentos para início da obra neste sábado, 28. Ao lado do diretor da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Luciano Góes, do senador Alessandro Vieira e do deputado Jorginho Araujo, o governador ressaltou os efeitos positivos da Adutora do Curralinho, que promoverá mais segurança hídrica aos moradores, atendendo a demanda da sede municipal e dos povoados. Um investimento de R$ 28 milhões.

“Estamos apresentando o início desse sonho que é a aadutora do Curralinho, que irá sanar 40 anos de espera por água. Serão mais de 15 mil metros de adutora em tubulação, nova captação flutuante, estação de tratamento, estação elevatória, reservatório apoiado com capacidade para 500 metros cúbicos. Esperamos estar aqui próximo ano para inaugurar essa adutora e oferecer a solução definitiva para falta de água. Esse é o início de uma solução definitiva para essa cidade, que dará dignidade e segurança hídrica para os moradores”, disse.

O novo sistema de abastecimento de água de Poço Redondo tem o objetivo de melhorar o abastecimento na sede do município, além de povoados próximos, permitindo a desvinculação de Poço Redondo da Adutora do Alto Sertão, para gerar autonomia à cidade em relação à oferta de água. Nesse sentido, a adutora é composta por uma estação de tratamento nas proximidades do Rio São Francisco e leva água tratada por meio de duas adutoras: uma intermediária para o próprio Povoado Curralinho, e outra principal para Poço Redondo (sede) e outros povoados limítrofes.

Com a finalização, o sistema irá captar a água do Rio São Francisco, tratar e aduzi-la em um trajeto de mais de 14 km, beneficiando milhares de sergipanos. Diretor-presidente da Deso, Luciano Góes destacou as melhorias realizadas no sertão. “O sertão é prioridade para o Governo do Estado e, além dessa obra, estão vindo três motobombas que irão melhorar significativamente a oferta de água na região”, disse.

O deputado estadual Jorge Araujo Filho acompanhou a visita e também ressaltou a robustez do investimento. “Essa é a preparação para as obras, que estão previstas para iniciar em novembro. É um investimento alto, mas é um investimento proporcional à necessidade do município de Poço Redondo, que tem uma característica peculiar no nosso estado por ser o maior município em extensão territorial. Essa obra vai ficar para história, sem dúvida nenhuma”, enfatizou.

Morador local, Ivan Rosa agradeceu. “É a realização de um sonho. O governador Fábio Mitidieri recebeu e atendeu com sensibilidade a necessidade do povo e traz agora o início da realização de um grande sonho”, disse. No mesmo sentido, a moradora do povoado Curralinho, Lucicleia Lima, disse que está muito feliz com a notícia. “Vai ter aula para gente, né? Que a gente está precisando muito. Ganhamos o dia porque, com fé em Deus, teremos água, que a gente sofre muito aqui com sede. Estou muito feliz”, declarou.

Foto: César de Oliveira