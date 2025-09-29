Governador Mitidieri vistoria obras de mobilidade em Cedro de São João

Após realizar a entrega da Brinquedopraça do conjunto Nossa Senhora de Fátima, em Propriá, no baixo São Francisco, o governador Fábio Mitidieri se dirigiu ao município de Cedro de São João, onde acompanhou de perto as obras de pavimentação granítica no acesso ao povoado Poço dos Bois. A intervenção, executada pelo Governo de Sergipe, representa um investimento de R$ 2,7 milhões e vai beneficiar diretamente a mobilidade e a qualidade de vida da comunidade local.

Com uma área total de 16,2 mil m² e extensão de 2,67 km, a obra contempla serviços de pavimentação em paralelepípedo, implantação de meio-fio e drenagem. O prazo de execução é de 240 dias, com previsão de conclusão em janeiro de 2026.

Durante a visita, o governador destacou que a ação é fruto de uma parceria entre Estado, Prefeitura e emenda parlamentar, e que atende a um antigo sonho da população. “Essa obra é dividida em duas etapas: parte do Governo do Estado e parte da Prefeitura, por meio de emenda do senador Laércio Oliveira. Só pelo Estado, são R$ 2,7 milhões investidos em 16 mil metros quadrados de calçamento. Já temos quatro das cinco passagens molhadas concluídas e, até o fim de outubro, vamos entregar essa obra finalizada, que é um sonho antigo da população de Cedro e do povoado Poço dos Bois”, afirmou.

O prefeito de Cedro de São João, Neudo Alves, reforçou a importância da presença do governador fiscalizando as obras e destacou a relevância da intervenção para a comunidade. “É de extrema importância. Essa vistoria mostra o compromisso do governador em trazer benefícios e comodidade para a população, especialmente para o povoado Poço dos Bois, que tanto esperava por essa melhoria. Fica aqui a gratidão do povo de Cedro e o reconhecimento de que esse trabalho traz mais bem-estar para todo o município e para o estado”, declarou.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto Dantas, explicou o andamento da obra. “Ela já está com 80% de execução e, no máximo, em 60 dias, deve ser entregue. Faz parte do Programa Acelera, com 2,7 quilômetros de extensão e 16 mil metros quadrados de pavimentação granítica, num investimento de cerca de R$ 2,7 milhões. Vamos interligar a sede de Cedro até o povoado Poço dos Bois”, detalhou.

A população local também reconhece os benefícios. O aposentado Marcos Antônio Oliveira afirmou que a obra é aguardada há muitos anos. “Era uma necessidade antiga. Antes, no inverno, era muita lama, buraco, às vezes a gente nem conseguia passar. Agora, com a pavimentação, vai melhorar 100% o acesso, beneficiando todos, de crianças a idosos. É uma transformação não só para Cedro, mas para toda a região”, considerou.

O calceteiro Iraílson dos Santos, morador de Nossa Senhora das Dores e trabalhador da obra, ressaltou a importância da iniciativa também na geração de empregos. “Já estou há cinco meses aqui. Esse trabalho traz oportunidade para muita gente do interior. Graças a Deus, já estamos concluindo essa obra, e que venham mais, porque significa emprego e renda para as famílias”, frisou.

Além da pavimentação, Cedro de São João tem recebido investimentos em áreas como assistência social, educação e saúde, com destaque para programas como o Alfabetizar pra Valer, o Cartão Mais Inclusão (CMais) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que fortalecem o desenvolvimento local.

Foto: Reinaldo Moura