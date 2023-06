Fábio Reis e Mitidieri assinam ordem de serviço para restauração do Grupo Escolar

A reforma e modernização do Grupo Escolar Silvio Romero, localizado em Lagarto, já é uma realidade. O deputado federal Fábio Reis (PSD) e o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, assinaram nesta quinta-feira, 01, a ordem de serviço que autoriza o início das obras.

Com participação ativa de Fábio Reis, que destinou mais de R$2 milhões em emendas, o local, referência de cultura e que completa cem anos em 2024, será sede da Academia Lagartense de Letras e da Casa da Cultura. A obra será executada pela Secretaria de Estado do Turismo, por meio da empresa Camel.

A restauração do prédio, tombado como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado de Sergipe, é uma luta antiga do deputado Fábio Reis, que em 2020 se reuniu com representantes da Academia Lagartense de Letras e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para tratar do projeto.

“Além desse encontro, anos antes, tive conversas para tratar da necessidade de melhorar a estrutura desse prédio tão importante. Com essa reforma, teremos de volta não só um símbolo de cultura como também um fomentador para o turismo de Lagarto”, disse Reis.

Também participaram da assinatura o secretário Especial de Representação de Sergipe em Brasília, Sérgio Reis; a ex-deputada estadual, Goretti Reis, e demais autoridades locais.

Silvio Romero

Lagartense, Silvio Romero foi um crítico, ensaísta, folclorista, polemista, professor e historiador da literatura brasileira. Convidado a comparecer na sessão de instalação da Academia Brasileira de Letras, fundou a cadeira nº 17 da Instituição. A Casa, que leva seu nome, está situada próxima à Igreja Matriz.

Pavimentações

Na mesma agenda, Fábio Reis assinou a ordem de serviço para início da pavimentação do trecho que liga os povoados Mariquita e Olhos D’Água.

Texto: Assessoria | Foto: Márcia Aguiar