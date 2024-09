Fábrica da Damare em Sergipe é palco de gravação da Band NE

A fábrica da Damare, que fica no interior de Sergipe, na cidade de Muribeca, recebeu a equipe da Band Nordeste para a gravação de um comercial que será exibido durante o programa Chef Show, que é um reality show gastronômico da Band. A Damare é a patrocinadora oficial do programa onde a cada episódio, os participantes serão avaliados por chefs de cozinha renomados e os talentos selecionados avançam para as fases finais, onde será eleito o melhor cozinheiro do Norte e Nordeste do país neste ano. A gravação feita em Muribeca será exibida no programa Chef Show a partir do dia 02/11.

“Essa parceria com a Band e a gravação desse comercial aqui na Fábrica Damare em Muribeca, Sergipe, é um investimento importante. O Nordeste é uma região rica em cultura e talentos e apoiar projetos como este que valoriza os talentos regionais é um orgulho imenso para nós que fazemos da Damare uma empresa comprometida com a região que atua. Hoje nessa fábrica captamos mais de 54 milhões de litros de leite por ano. O Ouro Branco, como o leite é chamado no Sertão, muda a vida das pessoas e das cidades ao seu redor. Temos orgulho de fazer parte dessa atividade que é pujante, que gera renda, bem-estar social e que cultiva o sonho de uma vida melhor de cada pessoa envolvida na pecuária de leite no estado de Sergipe”, destaca Cláudio Rezende, CEO da Damare.

Fundada em 1991 pela família Rezende, a Damare Alimentos é uma empresa familiar sinônimo de qualidade e comprometimento com colaboradores, produtores, fornecedores e consumidores. A marca se tornou referência e hoje tem conquistado novos mercados, oferecendo um portfólio amplo com mais de 80 itens que estão presentes em todos os momentos do dia a dia dos consumidores, seja com aquele café saboroso pela manhã ou uma deliciosa sobremesa com o creme culinário, além de uma linha completa de produtos Food Service, cuidadosamente desenvolvida para atender às demandas específicas do setor de alimentação, garantindo qualidade e consistência em cada ingrediente.

Foto: Davi Maciel

Por Felipe Martins