Fábrica de petiscos para pets vai gerar mais de mil empregos diretos em Sergipe, diz Fábio Mitidieri

O Governo de Sergipe reuniu-se nesta segunda-feira, 22, com gestores da empresa AdoraPet, da Upper Dog, para tratar sobre a ampliação do empreendimento no estado e sobre a reativação do Curtume Souza. Também participaram da reunião os prefeitos dos municípios que devem ser beneficiados com a expansão da indústria.

Esta é mais uma captação da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) para o estado. Durante a reunião, o governador Fábio Mitidieri informou que a empresa vai ampliar suas instalações e deve gerar, até o próximo ano, mais de mil empregos diretos em Sergipe. “Esta é mais uma ação do Governo do Estado com incentivos fiscais e tributários para que a gente possa gerar oportunidades. Aproveito para agradecer à AdoraPet pela parceria, por acreditar e investir no nosso estado”, destacou.

Confiante nos resultados da ampliação da empresa em Sergipe, o CEO da Upper Dog, Marcelo Barbosa, informou que atualmente, no estado, a empresa conta com 110 funcionários, e a perspectiva é ampliar esse número para mil empregos diretos, e 65% da mão-de-obra deve ser feminina. Além disso, também é esperada uma produção aproximada de 100 toneladas por dia, 80% para exportação e 20% para o consumo interno.

“Conhecemos Sergipe por meio da Agência Desenvolve-SE, e não iremos medir esforços para ampliar a produção e gerar muito emprego. Decidimos investir aqui devido à possibilidade de fazer um processo de M&A, uma aquisição que a gente fez da AdoraPet. Era uma planta já existente aqui, e foi uma surpresa muito positiva por causa da mão de obra qualificada, disponibilidade de matéria-prima e capacidade de crescimento muito rápido”, indicou Souza.

O presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade, frisou que a captação da agência trará ainda mais benefícios econômicos para a população sergipana. “A Desenvolve-SE não para, e esse é mais um dos atos que ela tem feito, mais uma entrega para a população sergipana. A AdoraPet e a Upper Dog, que têm como principal atividade a fabricação de mastigáveis, já estão atuando em Sergipe há pouco mais de dois anos, gerando pouco mais de 100 empregos, e agora, através da parceria com o Governo do Estado, vão expandir a produção, gerando uma média de mil empregos na região agreste”, afirmou.

Municípios

A possibilidade de geração de emprego e renda para a população de Sergipe também foi destacada pelo prefeito de São Domingos, José Vagner Alves de Oliveira, mais conhecido como ‘Binho’. De acordo com o gestor, essa parceria entre o Estado e as empresas vai resultar em melhorias para os municípios envolvidos. “E eu fico muito feliz em participar, porque sei da geração de emprego que isso vai trazer para o nosso município. Essa empresa trará benefícios para a nossa região, gerando em torno de mil empregos diretos. Isso é um marco muito importante nos nossos municípios”, avaliou.

Na perspectiva do prefeito de Campo do Brito, Marcel Souza, o quantitativo de empregos que serão gerados na região deve gerar um impacto econômico muito grande. “É uma grande virada de chave para a região. Eu tenho certeza que a geração de emprego é uma das prioridades do Governo de Sergipe, e essa notícia chega na hora certa, porque realmente há um grande número de pessoas à procura de trabalho na região. Tenho certeza que haverá sucesso, mão de obra apta, qualificada e com muita vontade de produzir e trabalhar”, assegurou.

AdoraPet

A Empresa AdoraPet atua no ramo de mastigáveis e petiscos para pets e tem sede localizada em Campo do Brito, município localizado no agreste sergipano. O investimento em Sergipe faz parte da política de fortalecimento no mercado e atende à crescente demanda pelos produtos da empresa.

