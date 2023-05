Faculdade São Luís de França realiza oficinas gratuitas na área de Pedagogia

A Faculdade São Luís de França vai realizar a XXIV Semana de Pedagogia e como parte da programação abriu as inscrições para as Oficinas Pedagógicas. Com temas relacionados à temática central ‘Refletindo sobre o pedagogo e as novas demandas educacionais’, as oficinas são gratuitas e com inscrições abertas para o público interno e externo da instituição.

De acordo com o professor de Pedagogia da FSLF e organizador do evento, Wesly Tiago Matos dos Santos, o tema geral foi escolhido visando o aperfeiçoamento de cada estudante em suas práticas na docência. “Os temas das oficinas foram escolhidos com foco no tema geral pelos alunos. As oficinas são elaboradas e executadas pelos alunos que estão cursando a disciplina de Estágio em Gestão Escolar, sob minha orientação”, destacou.

Ainda segundo o professor, acompanhar a participação do aluno na elaboração das Oficinas é muito importante, pois é possível perceber a sua independência, organização, liderança e o mais importante seu toque pedagógico.

As Oficinas acontecem nos dias 23/05 e 24/05, das 18h30 às 22h. Para fazer a inscrição Clique aqui .Vale lembrar que o evento disponibiliza certificado.

Programação:

Oficina 01: As vertentes do pedagogo em contextos escolares e não- escolares.

Local: Bloco D, Sala 40

Oficina 02: TDAH: Metodologias ativas, tornando a aprendizagem significativa.

Local: Bloco D, Sala 41

Por Robreta Barreto