Faese abre processo seletivo para diversas áreas com inscrições até 25 de setembro

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (FAESE) lançou o edital 003/2024 para recrutamento e seleção de profissionais. As inscrições estão abertas até o dia 25 de setembro de 2024, e os interessados devem se inscrever através do site www.cnabrasil.org.br/processo-seletivo, onde estão disponíveis todas as informações sobre o processo.

As vagas são para os cargos de Analista da área de Mercado, Analista da área Animal, Analista da área Vegetal, Analista Advogado e Analista Contador, com salários que variam de R$ 3.726,67 a R$ 5.492,55. Os candidatos devem possuir formação acadêmica completa na área específica, todas as atribuições e demais informações estão disponíveis no link: www.cnabrasil.org.br/processo-seletivo

Vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a FAESE atua na defesa dos direitos e interesses dos produtores rurais sergipanos e busca profissionais proativos, com boa capacidade técnica e habilidades de comunicação, para colaborar com o fortalecimento do setor agropecuário em Sergipe.

Foto assessoria

Por Samara Fagundes