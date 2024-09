Faese/Senar levará conhecimento técnico e inovação no agro a ExpoGlória

A ExpoGlória, ocorrerá de 19 a 22 de setembro no município de Nossa Senhora da Glória, e contará com a participação ativa do Sistema Faese/Senar. Este evento, que já é referência na promoção da pecuária leiteira e outras atividades agropecuárias, espera uma expansão significativa da economia local, com projeções de movimentação financeira que saltam de R$ 33 milhões em 2023 para R$ 60 milhões em 2024.

O Sistema Faese/Senar trará uma programação diversificada e voltada para o conhecimento técnico e a capacitação dos produtores rurais. No dia 19, haverá uma palestra sobre suinocultura e uma oficina de cortes especiais de suínos. No dia 20, ocorrerá o “Papo com o Produtor”, mesa-redonda sobre bovinocultura de leite com especialistas, seguido de uma visita técnica na Nunes Peixoto Agropecuária, além de falar sobre apicultura. No dia 21, será realizado o 1º Encontro das Mulheres do Agro de Sergipe, com foco em liderança e comunicação, além de discussões sobre empregabilidade para os jovens alunos do Senar.

Quem visitar o estande, também poderá experimentar o uso dos óculos da realidade virtual e além da realidade aumentada nas diversas cadeias produtivas, tornando o espaço interativo. O Desafio do Milhão promete testar os conhecimentos do setor do agro de quem passar pelo estande, com direito a brindes.

Outro ponto alto da participação do Sistema Faese/Senar na ExpoGlória será o Concurso de Queijos do Alto Sertão, que promete movimentar os produtores da região. Taynã Matos, da comissão organizadora do concurso, ressalta a importância desta competição: “O concurso é uma forma de valorizar a qualidade dos queijos produzidos no Alto Sertão Sergipano.” O julgamento dos queijos ocorrerá no dia 21, com o resultado sendo anunciado às 16h no estande do Senar.

Denio Augusto Leite, superintendente do Sistema Faese/Senar, enfatiza a relevância da participação no evento: ‘‘A presença do Sistema Faese/Senar neste evento é fundamental para conectar o produtor rural às melhores práticas e inovações disponíveis no mercado.”

Além das atividades mencionadas, a ExpoGlória contará com provas equestres, julgamentos de diversas raças de animais, proporcionando uma experiência rica em conhecimento e oportunidades de negócios para todos os participantes.

Confira a programação do Sistema Faese/Senar durante a ExpoGlória:

19 de setembro (quinta-feira)

Palestra: Suinocultura, do campo a mesa

Horário: 10h

Local: Estande Senar – ExpoGlória

Palestrante: M.V. Francisco Portela

Oficina: Cortes especiais de Suínos

Horário: 14h

Local: Estande Senar – ExpoGlória

Palestrante: M.V. Francisco Portela

20 de setembro (sexta-feira)

Papo com o produtor – Bovinocultura de leite

Horário: 9h às 12h

Local: Estande Senar – ExpoGlória

Convidados:

Rodrigo Peixoto

Médico Veterinário – PUC Minas

Pós-graduação Bovino de leite – PUC Minas

Mestrado em Produção animal – UFMG

José Deiver Santana

Médico Veterinário (Pio Décimo)

Pós-Graduado em Reprodução e Produção de Bovinos (CENVA)

Visita Técnica

Horário: 13h

Local de saída do microônibus: Estande Senar – ExpoGlória

Local da visita: Nunes Peixoto Agropecuária

Horário de retorno: 16h

Papo com o Apicultor e degustação de mel

20/09 às 14h

Tema: mitos e verdades da qualidade de Mel.

Convidada: Professora Denise Ribeiro – UFS Campos Sertão

Local: Estande Senar – ExpoGlória

Papo com a OAB/SE

Horário: 16h30

Tema: Produtor Rural, entenda seus direitos e deveres

Local: Estande Senar – ExpoGlória

Convidado: Advogado Bruno Gouveia – membro da Comissão Especial do Agronegócio

21 de setembro (sábado)

Papo com os jovens sobre empregabilidade.

Horário: 9h30

Local: Estande Senar – ExpoGlória

Concurso de Queijos do Alto Sertão

Julgamento dos produtos a partir das 14h

Resultado do Concurso de Queijos do Alto Sertão às 16h

Local: Estande Senar – ExpoGlória

Obs.: A entrega dos produtos deverá ser feita até às 14h, do dia 20 de setembro (sexta-feira), no Estande do Senar.

1º Encontro das Mulheres do Agro de SERGIPE às 9h

Liderança, Conhecimento técnico e comunicação

Evento organizado pela Comissão Estadual de Mulheres do Agro de Sergipe

Local: Arena de Julgamentos ExpoGlória

Foto assessoria

Por Samara Fagundes