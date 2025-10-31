Falta de água: Trabalhadores do Conselho de Química cobram solução efetiva

Por falta de água, na quarta-feira, dia 29 de outubro, os trabalhadores do Conselho Regional de Química da 8ª Região (CRQ-VIII) paralisaram as atividades como forma de protesto pela falta de condições de trabalho.

Após a manifestação, a direção do Conselho contratou um carro pipa para abastecer a sede do CRQ-VIII. No entanto, o presidente do SINDISCOSE (Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Estado de Sergipe), filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT-SE), Igor Baima, alertou que esta solução é paliativa.

“Assim que acabar a água do carro pipa os trabalhadores voltarão a ficar sem água em seus locais de trabalho? Precisamos de uma solução efetiva. E entendemos que o problema da falta de água na sede do Conselho Regional de Química é culpa da Iguá. A empresa precisa viabilizar uma solução definitiva. E enquanto não se resolve o problema, os trabalhadores devem ficar em home office, com os custos garantidos pela direção do Conselho”, avaliou Igor Baima.

Histórico de Falta de Água

Desde o início de 2025, os empregados do CRQ-VIII vêm enfrentando problemas recorrentes de falta de água potável e condições sanitárias inadequadas em seu ambiente de trabalho, comprometendo a salubridade e a dignidade no exercício de suas funções.

Ao longo de 2025, o problema persistiu e se agravou. Os trabalhadores e o sindicato denunciaram e cobraram uma solução efetiva, mas esta ainda não se concretizou.

Texto e foto CUT Sergipe