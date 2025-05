FAMES realiza reunião técnica com a Caixa e municípios beneficiados pelo FNHIS

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) promoveu, na manhã desta sexta-feira, 30, uma reunião técnica com representantes da Caixa Econômica Federal e gestores dos municípios que tiveram projetos aprovados pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), dentro das diretrizes do Programa Minha Casa, Minha Vida, voltado para cidades com até 50 mil habitantes.

O encontro, realizado na sede da FAMES, teve como objetivo esclarecer os critérios para a construção das unidades habitacionais, além de orientar sobre a documentação necessária e reforçar as responsabilidades dos municípios na condução de cada etapa do processo.

Ao todo, cerca de 15 municípios sergipanos foram contemplados, garantindo avanços significativos na política habitacional para famílias em situação de vulnerabilidade. Participaram da reunião, secretários de Obras, engenheiros civis, arquitetos e outros técnicos dos municípios de Siriri, Laranjeiras, Porto da Folha, Tomar do Geru, Carira, Pedra Mole, Itaporanga, Itabaianinha, Capela, Santana do São Francisco, Aquidabã, Própria e Japaratuba.

Durante a reunião, a representante da Caixa Econômica Federal, Suelen Novo, destacou a importância do alinhamento técnico com os municípios para garantir a efetivação dos contratos. “O objetivo da reunião foi para que os municípios consigam entregar os projetos, tirem suas dúvidas e possamos chegar no dia 29 de agosto com todos os contratos em condições de execução, sem cláusulas suspensivas que possam comprometer os recursos. Estar próximo dos municípios é essencial, e a FAMES tem sido uma grande parceira nesse processo”, afirmou.

A superintendente regional da Caixa, Sílvia Peloso, reforçou que a troca de informações é fundamental para que os recursos se transformem em obras e, consequentemente, em melhorias reais na vida das pessoas.

“Essa nossa manhã de trabalho com os técnicos é uma forma de tornar os processos mais céleres, de garantir que cada cuidado seja tomado para que o dinheiro público se converta, de fato, em obras. Esse é o papel de cada um de nós: transformar recursos em moradia para quem realmente precisa”, ressaltou.

A presidente da FAMES, Silvany Manlak, destacou o papel da entidade como facilitadora dos processos que fortalecem os municípios, especialmente os de menor porte.

“A FAMES tem atuado de forma muito próxima aos municípios, justamente para garantir que eles tenham suporte técnico e institucional em cada etapa. Essa ação representa um avanço na política habitacional, mas também demonstra como o trabalho conjunto entre os governos municipais, a Caixa e a FAMES pode gerar resultados concretos para quem mais precisa”, afirmou.

A expectativa é que, cumprindo todos os trâmites e exigências até agosto, os contratos sejam formalizados, possibilitando o início das obras das unidades habitacionais nos municípios contemplados.

