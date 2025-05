Famílias de baixa renda em Socorro terão energia solar e fogões de indução

O projeto de lei que institui o programa ‘Energia Solidária’ foi aprovado na Câmara de Vereadores

A Câmara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro aprovou, nesta terça-feira, 13, o projeto de Lei que institui o programa ‘Energia Solidária’, uma iniciativa da gestão municipal que visa levar energia solar e fogões de indução para famílias em situação de pobreza do município, garantindo inclusão social e sustentabilidade. Em breve, a lei será sancionada pelo prefeito Samuel Carvalho.

“Estou muito feliz por ver que os parlamentares do nosso município entenderam a importância deste projeto. Sabemos que boa parte da renda das famílias é comprometida com o pagamento de energia e gás de cozinha, e que esse valor, muitas vezes, poderia ser investido em uma alimentação mais digna ou em outras necessidades essenciais. Esse é um programa inovador, pensado para aliviar o bolso do cidadão, e tenho certeza de que será muito bem recebido pelo povo socorrense”, afirmou o prefeito Samuel.

As famílias beneficiadas serão contempladas com a instalação de placas solares e inversores em suas residências, e receberão um kit composto por um fogão de indução de duas bocas e um kit de panelas para serem utilizadas no dispositivo.

Para participar do programa, as famílias devem atender a alguns critérios: ter renda per capita de até um salário mínimo vigente; morar em Nossa Senhora do Socorro há pelo menos três anos; manter a carteira de vacinação atualizada para crianças de até 7 anos; realizar regularmente o pré-natal, no caso de gestantes; e garantir que filhos entre 6 e 17 anos estejam matriculados na escola e com frequência regular.

A secretária do Planejamento, Orçamento e Transformação Digital, Camila Godinho, explicou que as famílias contempladas serão selecionadas a partir de um edital publicado em breve. “Com essa iniciativa, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro inova ao resolver dois dos mais altos custos para a população mais vulnerável, que é a taxa de energia e o gás para cozinhar. É uma solução inovadora que vai trazer maior qualidade de vida e dignidade para a população mais necessitada do nosso município”, afirmou a secretária.

Fonte e foto: Assessoria de comunicação