Famílias  voltam para as residências no Largo da Aparecida, em Aracaju

Após o volume de água das chuvas baixar nas ruas da região do Largo da Aparecida, no Bairro Jabotiana, em Aracaju, as 17 famílias que saíram de suas casas, retornaram nessa segunda-feira (29).

Enquanto as famílias estiveram acolhidas os pertences, como móveis, foram alojados em galpões. Já as residências passaram por trabalho de limpeza.

O alagamento foi causado pela cheia do Rio Poxim, durante cerca de dez dias de chuvas que atingiram o estado. A retirada dessas pessoas foi feita de maneira preventiva, na semana passada, por causa do histórico de transbordamento do rio transbordasse.

Ao longo dos dias mais intensos de chuva, a Prefeitura atuou por intermédio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), através da Defesa Civil e da Guarda Municipal (GMA), das Empresas Municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb), da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), da Secretaria Municipal da Assistência Social, além de equipes do programa AjuAninal, e contou, ainda, com a Defesa Social do Estado e o Corpos de Bombeiros.

Foto: Marcelle Cristinne