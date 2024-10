Famosa gelateria San Paolo Gelato & Café chega à cidade de Aracaju

San Paolo Gelato & Café chega a Aracaju com uma proposta gastronômica diferenciada

Aracaju ganha uma nova e deliciosa opção para os amantes do gelato com a chegada da San Paolo, no RioMar Aracaju. A loja localizada no piso L1, próximo à Lojas Americanas, está operando em soft opening e inaugura oficialmente nesta quarta-feira, dia 16 de outubro. Com uma proposta inovadora, a marca une uma gelateria de sabores inigualáveis a um espaço charmoso para tomar café, criando um ambiente perfeito para diferentes momentos do dia.

A San Paolo traz 24 sabores de gelatos artesanais, preparados com ingredientes frescos e naturais, que prometem agradar até os paladares mais exigentes. O cuidado na produção e o diferencial da marca reflete-se na textura e cremosidade do sorbet artesanal e na casquinha com um toque especial de canela. Especialmente para a loja de Aracaju, a SP traz os gelatos de mangaba e pé de moça, como os dois sabores representantes da gastronomia sergipana.

Além do produto servido em copinhos e casquinhas, os clientes podem experimentar o exclusivo Delizie, no qual os gelatos são misturados com os sabores preferidos do cliente em uma pedra fria de mármore, proporcionando uma experiência personalizada.

A abertura da San Paolo promete conquistar o público com uma combinação irresistível de sabores, qualidade e um espaço aconchegante.

Ação solidária

Para marcar sua chegada, a San Paolo lança uma ação especial, a San Paolo Solidário. No dia 23 de outubro, a marca venderá o pícolo — um copinho com direito a dois sabores — por apenas R$ 4. Toda a renda arrecadada com a venda desse gelato será revertida para a Creche Solidária Almir do Picolé. A iniciativa reforça o compromisso da marca com causas sociais, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade local.

Sobre a San Paolo

A San Paolo Gelato & Café foi fundada em junho de 2012, em Fortaleza, pelos empresários Renan Aguiar e Renata Aguiar. O casal trouxe dos EUA a ideia do gelato na pedra e estudarem, na Itália, a composição e o modo de preparo do verdadeiro sorbet italiano. De lá, eles trouxeram o maquinário necessário para iniciar a produção, com o propósito de oferecer a melhor experiência com um gelato brasileiro, feito à mão, fresco e saboroso.

Em 2015, a marca iniciou o processo de expansão. Hoje, a San Paolo conta com 58 lojas espalhadas por 10 estados brasileiros: Ceará, Pará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, São Paulo e, agora, Sergipe.

Em breve, os aracajuanos poderão contar com uma segunda unidade da San Paolo, que será inaugurada no Shopping Jardins, ampliando ainda mais o acesso aos famosos produtos da marca.

